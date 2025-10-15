یادداشتی از سامه ابتهاج؛
به مناسبت یک روز جهانی/ زنان روستایی موتور توسعه پایدار کشور هستند
روز جهانی زنان روستایی یادآور این ضرورت است که سیاستگذاران، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، ظرفیتهای زنان روستایی را بهعنوان موتور توسعه پایدار جدی بگیرند و از توانمندسازی آنان از طریق صنایع خلاق، خوشههای خلاق، اکوسیستم نوآور و نوآوری اجتماعی حمایت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سامه ابتهاج» پژوهشگر صنایع خلاق و نوآوری اجتماعی، در یادداشتی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی نوشت:
«۱۵ اکتبر مصادف با ۲۳ مهر، روز جهانی زنان روستایی فرصتی است تا به نقش زنان در توسعه پایدار و اقتصاد محلی توجه کنیم.
زنان روستایی نه تنها ستون خانوادهها هستند، بلکه حافظان فرهنگ بومی و تولیدکنندگان صنایع دستیاند و در این مسیر صنایع خلاق میتواند نقش بیبدیلی در توانمندسازی و افزایش تابآوری آنها داشته باشد.
بر اساس تعریف UNCTAD، صنایع خلاق حوزهای از فعالیتهای اقتصادی است که بر پایه خلاقیت، مهارت و استعداد فردی تولید کالا و خدمات میکنند و ارزش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خلق میکنند. این صنایع شامل هنرهای تجسمی، طراحی، صنایع دستی، مد، موسیقی، فیلم، رسانه و سایر فعالیتهای فرهنگی و خلاقانه و حتی تحقیق و توسعه خلاق است و میتواند موتور محرکه اشتغال و توسعه اقتصادی باشد.
با بهرهگیری از صنایع خلاق، زنان روستایی فرصتهای شغلی و درآمد مستقل پیدا میکنند و اعتماد به نفس و هویت فرهنگی آنها تقویت میشود. این فرآیند تابآوری زنان را در مواجهه با چالشهای اقتصادی و اجتماعی خانواده افزایش میدهد و نقش آنها در توسعه پایدار مناطق خود را پررنگ میکند.
ترکیب صنایع خلاق با شرکتهای کوچک و متوسط، تعاونیهای نوآور و مشاغل خانگی، شبکهای از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند و دسترسی زنان به بازارها و منابع آموزشی را تسهیل میکند. تشکیل و تقویت خوشههای خلاق و اکوسیستم صنایع خلاق در روستا، امکان همکاری و تبادل دانش میان فعالان خلاق را فراهم میآورد و به توسعه پایدار کسبوکارها و توانمندسازی زنان کمک میکند. استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در تولید، بازاریابی و فروش محصولات، بهرهوری و گستره دسترسی زنان به بازارهای محلی، ملی و بینالمللی را افزایش میدهد.
علاوه بر این، بهرهگیری از ظرفیت نوآوری اجتماعی میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی در روستاها مؤثر باشد. طراحی راهکارهای خلاقانه مبتنی بر نیازهای اجتماعی، ایجاد شبکههای حمایتی و فرصتهای اشتغال نوآورانه، زنان روستایی را توانمند میکند و تابآوری اجتماعی آنها را افزایش میدهد.
مدلهای تأمین مالی خرد، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و مکانیزمهای نوآورانه مالی نیز نقش مهمی در حمایت از زنان فعال در صنایع خلاق دارند. این ابزارها، امکان دسترسی به سرمایه اولیه، کاهش ریسک و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان روستایی را فراهم میکنند و باعث میشوند ظرفیت اقتصادی و تابآوری آنها افزایش یابد.
حمایتهای مالی، ایجاد زیرساختهای آموزشی و کارگاهی و تقویت شبکههای تعاونی و مشاغل خانگی، از ضروریات توانمندسازی زنان روستایی است. صنایع خلاق، علاوه بر فرصتهای اقتصادی، تابآوری اجتماعی و فرهنگی زنان را ارتقا میدهد و به آنها قدرت میدهد تا در برابر محدودیتها نقش مؤثری در توسعه پایدار ایفا کنند.
روز جهانی زنان روستایی یادآور این ضرورت است که سیاستگذاران، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، ظرفیتهای زنان روستایی را بهعنوان موتور توسعه پایدار جدی بگیرند و از توانمندسازی آنان از طریق صنایع خلاق، خوشههای خلاق، اکوسیستم نوآور و نوآوری اجتماعی حمایت کنند».