وی در ادامه خوش‌حسابی کارفرمایان را موتور محرک اجرای طرح‌های حمایتی و متناسب‌سازی حقوق و صیانت از نیروی کار دانست و بر لزوم ایجاد فضای تعامل در کشور برای پیشبرد امور و جلوگیری از مواجهه با مشکلات تاکید کرد.

قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی گفت: جامعه کارفرمایی به عنوان شریکی واقعی، نقش موثری در تداوم این خدمات و حمایت از نیروی انسانی ایفا می‌کنند و از این بابت، از کارفرمایان خوش‌حسابی که به پرداخت به‌موقع و واقعی حق‌بیمه‌ها اهتمام دارند، قدردانی می‌شود.

دهدشتی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی ماهانه بالغ بر ۹۰ همت حقوق و مستمری پرداخت می‌کند، افزود: این میزان پرداختی، علاوه بر بیمه بیکاری است و همچنین سازمان موظف به پرداخت ۲۵ همت هزینه درمان و موارد مشابه است.

وی با اشاره به ارائه خدمات متنوع و باکیفیت در مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی، گفت: به منظور توسعه و تسهیل دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات درمانی و برقراری عدالت برای آحاد جامعه، مراکز متعدد درمانی و تشخیصی با این سازمان همکاری دارند.

اجرای ۲ مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی یکسال

قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی همچنین در نشست با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان اردبیل بیان کرد: با وجود شرایط سخت مالی دو مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال اخیر اجرایی شد. در حال حاضر نرخ پشتیبانی تأمین اجتماعی در کشور به ۳.۶ درصد رسیده که این موضوع از چالش‌های سازمان است و برای برون رفت از این مشکلات، برنامه متنوعی از جمله برنامه‌‎های تحولی و توسعه بیست‌گانه در پیش است.

قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: به دنبال جنگ ۱۲ روزه شرایط غیرقابل پیش‌بینی بر سازمان حاکم شد و با وجود چالش‌ها و سختی‌ها، حتی در خردادماه در اوج جنگ موفق شدیم پرداختی مستمری‌ها را زودتر از ماه‌های گذشته انجام دهیم.

دهدشتی تصریح کرد: در چنین شرایطی قطعا کارفرمایان نیز با مشکلاتی جدی روبه رو شده و با تحمیل جنگ و تحریم‌های بین‌المللی که در اقتصاد ما اثرگذار بوده، کارفرمایان مشکلات جدی داشتند که امیدواریم ۱۴۰ همت بدهی معوق کارفرمایان نیز در سال‌جاری وصول شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۸۵ همت امسال در بودجه تأدیه دیون دولتی پیش‌بینی شده است. دولت را متقاعد کردیم تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق به این سازمان پرداخت کند که در روزهای آینده این اوراق پرداخت می‌شود تا با تأمین نقدینگی بتوانیم بدهی خود را به بیمه‌های تکمیلی و بیمه‌های طرف قرارداد دانشگاه، بخش خصوصی و بیمارستان‌های دولتی پرداخت کنیم. در ۲ سال اخیر، دولت بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده که رقم بی‌سابقه‌ای است؛ به طوری که سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۸۰ همت از این بدهی‌ها پرداخت شده است.

قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام ۵۰ میلیونی به بازنشستگان، یادآور شد: ما پرداختی‌ها را بر اساس ثبت‌نام بازنشستگان تا پایان سال ادامه خواهیم داد.

وصول مطالبات بی‌سابقه از دولت

قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی همچنین در جلسه شورای اداری مشترک بیمه و درمان در بیمارستان سبلان اردبیل گفت: دولت بیشترین همراهی را در پرداخت دیون خود انجام داده تا ما بتوانیم شرایط بهتری را در ارائه خدمات به جامعه هدف و پرسنل این سازمان انجام دهیم.

قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی مجموعه قوانین و مقررات صندوق در سال‌های اخیر شرایط متفاوت رقم زده به طوری که ما در دهه ۸۰ وضعیت درآمدی مناسب نفتی را شاهد بودیم و دولت وقت ۳۹ قشر را با کارفرمایی دولت زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی برده و بدهی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی را به بار آورده است.

وی بیان کرد: ما امسال ۱۵۰۰ همت باید منابع درآمدی کسب می‌کردیم که به دلیل شرایط خاص کشور، ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن به صورت واقع‌بینانه قابل تحقق و وصولی ما نیز تا ۱۰۰ همت خواهد بود. وصول ماهانه را ۸۵ همت اعلام کرد و گفت: همچنان ۹۰ همت این مبلغ کمتر از رقم پیش‌بینی شده و امیدواریم با گذر از این شرایط سخت بتوانیم در نیمه دوم وضعیت مطلوب‌تری را نظاره‌گر باشیم.

دهدشتی تصریح کرد: ۱۸۵ همت تأدیه دیون دولتی بوده که ۷۰ همت آن به صورت اوراق به سازمان در حال پرداخت است و ما یک تسویه بی‌سابقه را در حوزه درمان به مراکز طرف قرارداد اعم از بخش خصوصی، دانشگاه علوم پزشکی و بیمه تکمیلی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اصلاح آیین‌نامه بازنشستگی سخت و زیان‌آور و پیش از موعد و تحول دیجیتال از جمله این برنامه‌های ارائه شده در قالب طرح‌های بیست‌گانه است که نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت. استرداد بانک رفاه کارگران نیز در برنامه‌های سازمان قرار دارد.

قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت فوق‌العاده ویژه و اعمال تعرفه پرستاری برای فعالان نظام پرستاری خبر داد و یادآور شد: در حوزه آزمون و انتصابات نیز سعی کردیم با سنجش دانش تخصصی و برگزاری آزمون از طریق بانک سؤالات طراحی شده بهترین انتصابات را در قالب کمیته فنی انجام دهیم تا نیروهای متعهد، متخصص و مستعد با توجه به توانمندی خود در این مجموعه به کارگیری شوند.

عادل دهدشتی، قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی در سفر استانی به اردبیل که با همراهی جمعی از معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد، در نشست‌های تعاملی با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، کارفرمایان شرکت کرد و از شعبه ۲ اردبیل و بیمارستان سبلان اردبیل بازدید و به گفت و گو با کارکنان و مراجعین پرداخت.

