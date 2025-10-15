مصدومیت دو کارگر راننده در کرج بر اثر سقوط تابلو تبلیغاتی
دو راننده کامیون در محدوده بلوار دانش آموز کرج بر اثر حادثه شغلی مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، یک راننده کامیون به همراه شاگردش که در محدوده بلوار دانش آموز کرج در حرکت بودند بر اثر سقوط یک تابلو تبلیغاتی روی کامیون دچار حادثه شدند.
از قرار معلوم، این حادثه روز گذشته برای یک راننده کامیون و شاگردش زمانی رخ میدهد که حین حرکت ، کمپرسی کامیون به صورت ناگهانی بالا رفته و به تابلوی تبلیغانی جادهای برخورد می کند.در نتیجه این اتفاق، کامیون واژگون و دو سرنشین آن مصدوم میشوند.