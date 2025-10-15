خبرگزاری کار ایران
مصدومیت دو کارگر راننده در کرج بر اثر سقوط تابلو تبلیغاتی

مصدومیت دو کارگر راننده در کرج بر اثر سقوط تابلو تبلیغاتی
کد خبر : 1700312
دو راننده کامیون در محدوده بلوار دانش آموز کرج بر اثر حادثه شغلی مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، یک راننده کامیون به همراه شاگردش که در محدوده بلوار دانش آموز کرج در حرکت بودند بر اثر سقوط یک تابلو تبلیغاتی روی کامیون دچار حادثه شدند. 

از قرار معلوم، این حادثه روز گذشته برای یک راننده کامیون و شاگردش زمانی رخ می‌دهد که حین حرکت ، کمپرسی کامیون به صورت ناگهانی بالا رفته و به تابلوی تبلیغانی جاده‌ای برخورد می کند.در نتیجه این اتفاق، کامیون واژگون و دو سرنشین  آن مصدوم می‌شوند.

 

