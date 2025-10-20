سایه بحران گاز بر سر صنایع/ پای منافع هزاران کارگر در میان است

«سید محمود حمیدی» در گفت‌وگو با ایلنا اظهارکرد: با نزدیک شدن به روزهای سرد سال، بار دیگر سایه بحران گاز بر سر صنایع افتاده است، قطعی گاز صنایع و واحد‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین چالش‌های زمستان‌ و پاییز سال گذشته بود که مشکلاتی زیادی برای تولید کنندگان و کارگران آنها به وجود آورد.

وی با بیان اینکه دولت باید سوخت جایگزین صنایع را آماده کند که صنایع در روزهایی که گاز قطع می‌شود مشکلی نداشته باشند، ادامه داد: گاز از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که علاوه بر ایفای نقش جدی در رفاه جامعه، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.

وی گفت: قطعی گاز در فصل سرد، خسارات زیادی به صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی ها، سیمانی‌ها و نیروگاه‌هایی که هزاران کارگر درآنها مشغول به کارند تحمیل می‌کند. قطع گاز صنایع بزرگ برای جبران کمبود گاز در زمستان راهکار مناسبی نیست. این در حالیست که عدم سرمایه‌گذاری در حوزه گاز و توسعه‌نیافتگی میادین گازی در کنار مصرف بالا از دلایل ناترازی گاز در کشورمان است.

وی یادآور شد: اگر شعار رشد ۸ درصدی اقتصاد داده می‌شود پس باید اقدمات اساسی مانند تامین برق و گاز صنایع صورت بگیرد. اگر قرار باشد گاز و برق با هم قطع شود مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران تشدید می‌شود. مزایای مزدی کارگران کاهش می‌یابد، دستمزدشان کم می‌شود و در مواردی بیکار می‌شوند.

وی تصریح کرد: بسیاری از صنایع در فصل سرما گلایه دارند که قیمت سوخت گازوئیل چند برابر شده و نمی‌توانند سوخت تهیه کنند. مسئولان باید در مقام حمایت بربیایند و سوخت جایگزین به قیمت گاز طبیعی در اختیار صنایع و واحدهای تولیدی قرار دهند.

انتهای پیام/