خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درگفت وگو با ایلنا مطرح شد:

سایه بحران گاز بر سر صنایع/ پای منافع هزاران کارگر در میان است

سایه بحران گاز بر سر صنایع/ پای منافع هزاران کارگر در میان است
کد خبر : 1700216
لینک کوتاه کپی شد.

عضو اسبق شورای اسلامی کار استان گلستان گفت: توسعه صنعتی پایدار بدون امنیت انرژی ممکن نیست و باید اقدماتی صورت بگیرد که گاز صنایع و واحد‌های تولیدی در فصول سرد سال قطع نشود.

«سید محمود حمیدی» در گفت‌وگو با ایلنا اظهارکرد: با نزدیک شدن به روزهای سرد سال، بار دیگر سایه بحران گاز بر سر صنایع افتاده است، قطعی گاز صنایع و واحد‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین چالش‌های زمستان‌ و پاییز سال گذشته بود که مشکلاتی زیادی برای تولید کنندگان و کارگران آنها به وجود آورد.

وی با بیان اینکه  دولت باید سوخت جایگزین صنایع را آماده کند که صنایع در روزهایی که گاز قطع می‌شود مشکلی نداشته باشند، ادامه داد: گاز از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است که علاوه بر ایفای نقش جدی در رفاه جامعه، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. 

وی گفت: قطعی گاز در فصل سرد، خسارات زیادی به صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی ها، سیمانی‌ها و نیروگاه‌هایی که هزاران کارگر درآنها مشغول به کارند تحمیل می‌کند. قطع گاز صنایع بزرگ برای جبران کمبود گاز در زمستان راهکار مناسبی نیست. این در حالیست که عدم سرمایه‌گذاری در حوزه گاز و توسعه‌نیافتگی میادین گازی در کنار مصرف بالا از دلایل ناترازی گاز در کشورمان است. 

وی یادآور شد: اگر شعار رشد ۸ درصدی اقتصاد داده می‌شود پس باید اقدمات اساسی مانند تامین برق و گاز صنایع صورت بگیرد. اگر قرار باشد گاز و برق با هم قطع شود مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران تشدید می‌شود. مزایای مزدی کارگران کاهش می‌یابد، دستمزدشان کم می‌شود و در مواردی بیکار می‌شوند.

وی تصریح کرد: بسیاری از صنایع در فصل سرما گلایه دارند که قیمت سوخت گازوئیل چند برابر شده و نمی‌توانند سوخت تهیه کنند. مسئولان  باید  در مقام حمایت بربیایند و سوخت جایگزین به قیمت گاز طبیعی در اختیار صنایع و واحدهای تولیدی قرار دهند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ