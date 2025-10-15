خبرگزاری کار ایران
نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان:

صنعت در انتظار نیروی کار ماهر است/ تلاش‌ها در استان گلستان

نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان گفت: درحال حاضر صنایع کشور کمبود نیروی کار ماهر دارند.

هومن هادیان در گفتگو با ایلنا اظهارکرد: نیروی انسانی ماهر و کارآمد سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و استان است و کارفرمایان گلستانی فقدان نیروی کار ماهر را به عنوان چالش اصلی خود بیان کرده‌اند؛ اگر صنایع و تولیدکنندگان نیروی توانمند و ماهر نداشته باشد، دچار مشکل خواهند شد. باید از همین حالا به فکر راه چاره بود و کارفرمایان باید در این زمینه سرمایه‌گذاری هوشمند انجام دهند. 

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی  نیاز به نیروهای متخصص با مهارت کافی دارند؛ داشتن مهارت اثرات بسیار خوبی در اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در استان دارد. باید بین اشتغال و آموزش ارتباط مستقیم فراهم شود. 

هادیان بیان کرد: در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گرگان، آموزش‌های مهارتی و عملی به دانشجویان داده می‌شود و این مرکز به‌عنوان یکی از ارکان توسعه آموزش‌های مهارتی در استان مشغول به فعالیت است. 

وی افزود: ارتباط بین دانشجو و صنعت یکی از وظیفه‌های مرکز علمی کاربردی خانه کارگر است و خوشبختانه این اقدام مهم را به خوبی انجام دادیم. رشته‌های موجود در این دانشگاه علمی کاربردی بر اساس نیاز جامعه است و اکثر افراد بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار می‌شوند و بسیاری هم در حین تحصیل وارد بازار می‌شوند. 

وی گفت: بزرگترین مرکز علمی کاربردی شمال کشور درگرگان در اختیار خانه کارگر است و ما تلاش می‌کنیم بتوانیم بخشی از مشکل کمبود نیروی کار ماهر را  حل کنیم. کارفرمایانی که نیروی کار ماهر نیاز دارند می‌توانند به دفتر کاریابی این مرکز علمی کاربردی مراجعه کنند و کمبود نیروی خود را برطرف کنند. 

وی افزود: مرکز کاریابی مرکز علمی کاربردی خانه کارگر توانسته همکاری و اشتغال خوبی برای دانشجویان مرکز و حتی خارج از مجموعه ایجاد کند. همچنین می‌توانیم هماهنگی لازم را انجام دهیم تا نیروها و دانش آموختگان فنی از واحدهای تولیدی به صورت میدانی بازدید کنند و به تجربه آن‌ها افزوده شود.

 

