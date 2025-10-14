خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته خوشنویسی
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته خوشنویسی بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ن والقلم و ما یسطرون 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت فرا رسیدن هفته خوشنویسی، این رویداد فاخر فرهنگی را به تمامی اساتید فرهیخته، هنرمندان و هنرجویان گران‌قدر خوشنویسی کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نماید و از تلاش‌های ارزشمند آنان در پاسداشت، گسترش و انتقال این میراث جاودانه به نسل‌های آینده صمیمانه تجلیل می‌کند. 

ایران زمین، از دیرباز مهد هنر خوشنویسی و خاستگاه زیبایی‌های بصری در خط و نگارش بوده است. در سرزمینی که نوشتن نه صرفاً ابزار بیان که تجلی روح، اندیشه و ایمان مردمانش بوده، هنر خوشنویسی جایگاهی والا و مقدس یافته است. ریشه‌های اصیل تمام خطوط هفت‌گانه خوشنویسی اسلامی، از جمله نسخ، ثلث، ریحان، توقیع، رقاع، محقق و نستعلیق، در خاک پرگهر ایران روییده و از نبوغ و ذوق هنرمندان ایرانی سرچشمه گرفته است. 

نکته‌ای بس ارزشمند آن است که حتی خط کوفی، که سرمنشأ خطوط اسلامی و الهام‌بخش دیگر شیوه‌های خوشنویسی به شمار می‌رود، خود نشأت‌گرفته از خط پهلوی و نظام نوشتاری کهن ایرانی است. این پیوستگی تاریخی نشان می‌دهد که ملت ایران از دیرباز با هنر نوشتن، زیبایی در بیان و ظرافت در تصویر واژه‌ها پیوندی ژرف داشته است. 

در این مسیر درخشان، نام‌های بزرگی چون ابن مقله شیرازی، که قواعد و تناسبات علمی خط را پایه‌گذاری کرد، میرعلی تبریزی، مبدع خط لطیف و روح‌نواز نستعلیق، میرعماد حسنی قزوینی که آن را به اوج کمال رساند، درویش عبدالمجید طالقانی، که با ذوقی سرشار خط شکسته‌نستعلیق را نظم بخشید، و میرزا احمد نیریزی، استاد بزرگ خط نسخ، در شمار افتخارات تاریخ هنر ایران و جهان اسلام جای دارند. این بزرگان و بسیاری دیگر از خوشنویسان بی‌بدیل، با ایمان، عشق و تلاش بی‌وقفه، جان خود را در مسیر تعالی و شکوفایی این هنر ناب نثار کردند. 

هنر خوشنویسی در ایران، همواره در خدمت ادبیات، عرفان و معارف دینی بوده است. بالاترین جلوه آن، کتابت قرآن کریم است؛ جایی که واژه‌های الهی با دست و دل هنرمند درآمیخته و صفحه‌ای از آسمان را بر زمین می‌نگارد. در کنار آن، نگارش آثار ادبی و عرفانی چون اشعار حافظ، سعدی، مولانا، عطار و فردوسی، جلوه دیگری از تلفیق شعر، معنا و زیبایی در فرهنگ ایرانی است. 

در تاریخ پرفروغ ایران اسلامی، نه‌تنها هنرمندان و عالمان، بلکه ائمه اطهار علیهم‌السلام نیز به نوشتن و زیبایی خط اهتمامی ویژه داشتند. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که خود نخستین کاتب وحی و از بزرگ‌ترین خطاطان صدر اسلام بود، پایه‌گذار بسیاری از ظرافت‌های کتابت قرآن به شمار می‌آید. پس از ایشان نیز، دیگر امامان معصوم، علمای ربانی، محدثان، مفسران، ادیبان و حتی شاهان، شاهزادگان و وزرای فرهیخته ایرانی، از سر عشق به خط و ادب، در این عرصه گام نهادند و آثار ماندگاری از خود به‌جا گذاشتند که امروز زینت‌بخش کتابخانه‌ها و موزه‌های جهان است. 

از کتیبه‌های خطی مساجد، مدارس، بقاع متبرکه و اماکن تاریخی تا کاشی‌کاری‌های نفیس مزین به آیات قرآن و اشعار فارسی، همه و همه نشانگر حضور پررنگ خوشنویسی در ساختار فرهنگی، معماری و هویت بصری ایران است. آثار ماندگار این هنر اصیل، امروز در موزه‌های بزرگ دنیا چون گنجینه‌ای بی‌بدیل، نماد شکوه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی به شمار می‌رود. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن پاسداشت مقام شامخ اساتید و هنرمندان خوشنویس کشور، بر ضرورت حمایت مؤثر از آموزش، گسترش و ترویج این هنر فاخر در میان نسل جوان تأکید می‌ورزد. بی‌تردید، خوشنویسی نه‌تنها هنری زیباشناسانه، بلکه بخشی از هویت ملی، فرهنگی و دینی ماست که باید با اهتمام نهادهای فرهنگی، هنری و آموزشی، از فراموشی و کم‌توجهی مصون بماند. 

باشد که با تلاش و همت هنرمندان، معلمان و مدیران فرهنگی، هنر خوشنویسی ایران اسلامی همچنان درخشان بماند و پیام ایمان، ادب، فرهنگ و زیبایی را از ایران به سراسر جهان مخابره نماید. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

