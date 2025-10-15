بازنشستگان: معیشت، منزلت و درمان رایگان حق مسلم ما است
بازنشستگان اهواز در بیانیهای نوشتند: در پی تداوم مشکلات ساختاری و مدیریتی درسازمان تامین اجتماعی طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اعلام میکنیم که تأمین اجتماعی متعلق به کارگران بوده و دولت نباید بدون رضایت ما کارگران و زحمتکشان درمنابع ما دخالت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان اهواز در بیانیهای به مهمترین مطالبات خود اشاره کردند.
در بخشهایی از این بیانیه آمده: «ما بازنشستگان، ناچاریم برای احقاق حق وحقوق از دست رفتهی خود، توسط دولت، و سودجویان صدای فریاد خود بلند نمائیم. گرانی و تورم بلای جان مردم است.»
بازنشستگان در این بیانیه نوشتند: «در پی تداوم مشکلات ساختاری و مدیریتی درسازمان تامین اجتماعی طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اعلام میکنیم که تأمین اجتماعی متعلق به کارگران بوده و دولت نباید بدون رضایت ما کارگران و زحمتکشان درمنابع ما دخالت کند. »
آنها همچنین به مطالبات خود اشاره کردند: «سازمان تامین اجتماعی، شرکتهای شستا، بانک رفاه از زیر سیطره دولت خارج شده و استقلال سازمان زیر نظر شورای عالی تامین احتماعی بجای هیات امنای دولتی اداره و به رسمیت شناخته شود. همچنین واگذاری مدیریت منابع سازمان به شرکای تامین اجتماعی و پرداخت ۱۰۰۰ هزار میلیارد (همت) بدهی دولت به سازمان صورت گیرد. هرگونه ادغام صندوقهای بازنشستگی توسط دولت را با تأمین اجتماعی غیر قابل قبول دانسته تا از آسیب به حقوق بیمه شدگان جلوگیری شود.»
بازنشستگان در ادامه این نامه به مهمترین خواستههای خود اشاره کردند که عبارتند از: «پرداخت معوقات متناسبسازی ۱۴۰۴، اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ معیشتی، الزام درمان طبق ماده ۵۴ سازمان تامین اجتماعی، اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، کوتاه شدن دست ابربدهکاران دولتها ازسازمان اجتماعی، بازپس دادن بیش از ۱۰۰۰ همت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و در نهایت بازگشت بیش از ۴۰۰ قلم دارو به دفترچههای تامین اجتماعی.»
آنها در پایان تأکید کردند که معیشت، منزلت و درمان رایگان حق مسلم آنهاست.