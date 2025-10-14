تقدیر نایب رئیس مجلس از اقدامات وزیر کار
نایب رئیس مجلس، در همایش «در مسیر عدالت» با تقدیر از برنامهها و محورهای عدالتمحور وزارت وزیر گفت: اجرای شش محور ارائهشده این وزارتخانه میتواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و منشأ خدمات گسترده برای مردم باشد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجیبابایی در همایش در مسیر عدالت که امروز سه شنبه ۲۲ مهر با حضور رئیس جمهور پزشکیان و میدری وزیر کار در محل وزارت کار برگزار شد ضمن ارزیابی برنامهای که میدری ارائه کرد، آن را از منظر عدالت جامع و قابل تقدیر خواند و گفت: برنامهها و پنلهای ارائه شده بسیار منظم و زیبا بودند.
وی افزود: «امیدواریم این جلسه و همایش بتواند منشأ خدمات برای همه مردم عزیز کشورمان باشد، مخصوصاً محورهای ششگانهای که وزیر محترم ارائه کردند. اگر همین شش محور در کشور اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.»
حاجیبابایی بر ضرورت اجرای قوانین و رعایت عدالت در منابع و تسهیلات استانها تأکید کرد و گفت: اختصاص مالیات شرکتها به استان محل فعالیت باعث افزایش منابع استانی، بهبود سپردهگذاری در بانکها و دسترسی آسانتر مردم به تسهیلاتی مانند وام ازدواج، ودیعه مسکن و حمایتهای مالی میشود.
وی تأکید کرد: عدالت تنها با بخشنامه محقق نمیشود و مسئولان باید عدالت را در عمل و ذهن خود ملکه کنند.
نایب رئیس مجلس با اشاره به دیدگاههای شهید مطهری و آموزههای دینی، عدالت را به عنوان پایه استحکام اجتماعی معرفی کرد و گفت: همه باید از یک خط شروع کنند، اما دستاوردها باید بر اساس شایستگی و تلاش افراد باشد.
وی افزود: رعایت «وضع و شی فی موضعی» و قرار گرفتن هر چیزی در جای درست خود، از اصول کلیدی تحقق عدالت است و عدالت باید به گونهای باشد که همه مردم از آن بهرهمند شوند، نه اینکه تنها یک گروه یا فرد خاص بهره ببرد.
حاجیبابایی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با توان و قدرت از دولت حمایت میکند تا برنامههای عدالتمحور خود را اجرایی کند و حقوق و رفاه عمومی مردم تأمین شود.
وی افزود: قدرت واقعی کشور در دست مردم است و مسئولان موظف به پاسخگویی و تأمین عدالت و رفاه عمومی هستند.