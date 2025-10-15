اخراج کارمند فلسطینیتبار آمازون پس از اعتراض به نسلکشی در غزه
یک کارمند فلسطینی شاغل در آمازون پس از ارسال پیامهای محکومیت نسل کشی در غزه درون گروه مجازی شرکت، توسط مدیران مجموعه اخراج شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه سی.ان.بی.سی آمریکا، شرکت آمریکایی آمازون پس از تعلیق احمد شهروز (مهندس فلسطینی این شرکت)، بالاخره روز دوشنبه پس از یک ماه بلاتکلیفی، او را اخراج کرد.
احمد شهرور، مهندس فلسطینی که برای بخش Whole Foods آمازون کار میکرد، روز دوشنبه پس از تعلیق در ماه گذشته، با وجود اعتراض اتحادیه کارکنان آمازون به این تصمیم شرکت اخراج شد.
شهرور در ابتدا به دلیل انتشار پستهایی در کانالهای داخلی شرکت در اعتراض به همکاری آمازون با دولت اسرائیل، با اتهام نقض قوانین شرکت، تعلیق شده بود. هرچند نیروهای حقوقی این مجموعه بر این باور هستند که اقدام او نقض هیچ قانونی در شرکت محسوب نمیشود.
روز دوشنبه، مهندس احمد شهرور پیامی از منابع انسانی دریافت کرد که در آن نوشته بود: «طی ۲۴ ساعت آینده ایمیلی حاوی اطلاعات دقیق در مورد حکم اخراج شما، از جمله حکم تسویه حساب حقوق و مزایا و…، دریافت خواهید کرد.»
شرکت او را به ارسال پیامهای نامربوط به دستورکار شغلی متهم کرده است. یک گروه از کارمندان مرتبط با شهرور، بعدازظهر یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کردند و گفتند که او پس از تعلیق پنج هفتهای «به دلیل اعتراض به قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری آمازون با دولت و ارتش اسرائیل، معروف به پروژه نیمباس، که به گفته او همکاری در نسلکشی جاری در غزه نقش داشته، اخراج شده است.»
شهرور از شرکت خواسته بود که قراردادی را که شامل ارائه ابزارهای هوش مصنوعی، مراکز داده و سایر زیرساختها توسط آمازون به دولت اسرائیل میشود، لغو کند. او همچنین در دفتر مرکزی آمازون در مرکز شهر سیاتل اعتراض کرد و بروشورهایی را پخش کرده بود.
پس از جنگ اسرائیل علیه مردم غزه، بسیاری از شاغلان شرکتها به همکاری مدیران خود با رژیم صهیونیستی اعتراض کرده و در مجموع کارگران آمریکایی در انتقاد از معاملات تجاری با ارتش اسرائیل جسورتر شدند.