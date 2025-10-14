رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در انتقاد از بازداشت یک بازنشسته اهوازی؛
با بازنشستگان معترض برخورد نشود/ مردم حق اعتراض دارند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت پزشکیان باید به مسئله ورود کرده و نسبت به این نوع دستگیریها تذکر بدهد؛ باید در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی، حقوق ملت به رسمیت شناخته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، محمدرضا کامروا، بازنشستهی مطالبهگر اهوازی در منزل شخصیاش در اهواز بازداشت شد؛ این بازنشسته بیش از ۷۰ سال سن دارد و از نظر جسمی بیمار است.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این رابطه با اشاره به حق قانونی شهروندان و بازنشستگان برای برگزاری تجمع و اعتراض، به ایلنا گفت: به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماعات بدون حمل سلاح قانونیست و در این چارچوب، مجموعهی مطالبهگران میتوانند در نقاطی از شهرها که سد معبر نشود و اخلال در رفت و آمد مردم ایجاد نکند، اجتماع کنند؛ جلوی اداره یا نهادی مثل تامین اجتماعی رفتن، هیچ منع قانونی ندارد.
او افزود: اینکه عدهای بازنشسته برای پیگیری مطالباتشان جلوی نهادهایی مانند فرمانداری یا تامین اجتماعی بروند، کاملاً قانونیست. در همه کشورها این نوع مطالبهگریها، به عنوان یک حرکت صنفیِ عرف و معمول پذیرفته شده است و دولتها با معترضان همکاری میکنند؛ چرا در دولت چهاردهم که با شعار آزادی بیان و اجتماعات سر کار آمده، با یک پیرمرد بیمار که نه در پی ترور و تخریب است و نه به دنبال برهم زدن امنیت و آرامش مردم، چنین برخوردی میشود؟ این برخوردها هیچ توجیهی ندارد.
صادقی با بیان اینکه «این نوع اقدامات چهره دولت را خدشهدار میکند» تاکید کرد: شعارهای محوری دولت پزشکیان، آزادی قلم، آزادی بیان و اجتماعات بوده، حالا چرا خلاف جهت آب شنا میکنند؟ نباید شعارهای محوری را بعد از به دست گرفتن قدرت فراموش کنند؛ باید به مطالبات مردم احترام بگذارند و اجازه آزادی تجمعات بدهند.
