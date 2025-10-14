در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
حساب پشتیبان بازنشستگان لشکری این ماه نیز پُر میشود؟
طبق روال ۳ ماه گذشته، به احتمال قوی این ماه هم مبلغ ۱ میلیون تومان از حقوق مهرماه بازنشستگان نیروهای مسلح به حساب پشتیبان یعنی تجارت واریز میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، به «ایلنا» گفت: طبق روال ۳ ماه گذشته، به احتمال قوی این ماه هم مبلغ ۱ میلیون تومان از حقوق مهرماه بازنشستگان نیروهای مسلح به حساب پشتیبان یعنی تجارت واریز میشود تا این حساب گردش داشته باشد و شایعه واریز ۳ میلیون صحت ندارد.
رهبر گفت: با توجه به اینکه بعضی از وامهای ضروری از بانک سپه دریافت شده و اقساط آن نیز، از روی حقوق کسر میشود، فعلا امکان جابجایی کامل حقوق وجود ندارد.