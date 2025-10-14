خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

حساب پشتیبان بازنشستگان لشکری این ماه نیز پُر می‌شود؟

حساب پشتیبان بازنشستگان لشکری این ماه نیز پُر می‌شود؟
کد خبر : 1699927
لینک کوتاه کپی شد.

طبق روال ۳ ماه گذشته، به احتمال قوی این ماه هم مبلغ ۱ میلیون تومان از حقوق مهرماه بازنشستگان نیروهای مسلح به حساب پشتیبان یعنی تجارت واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق نیروهای مسلح، به «ایلنا» گفت: طبق روال ۳ ماه گذشته،  به احتمال قوی این ماه هم مبلغ ۱ میلیون تومان از حقوق مهرماه بازنشستگان نیروهای مسلح به حساب پشتیبان یعنی تجارت واریز می‌شود تا این حساب گردش داشته باشد و شایعه واریز ۳ میلیون صحت ندارد. 

رهبر  گفت: با توجه به اینکه بعضی از وام‌های ضروری از بانک سپه دریافت شده و اقساط آن نیز، از روی حقوق کسر می‌شود، فعلا امکان جابجایی کامل حقوق وجود ندارد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ