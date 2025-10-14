خبرگزاری کار ایران
مرگ ۱۴ کارگر بر اثر ریزش معدن طلا در جنوب ونزوئلا

مرگ ۱۴ کارگر بر اثر ریزش معدن طلا در جنوب ونزوئلا
مقامات ونزوئلا اعلام کردند حادثه ریزش یک معدن طلا در جنوب این کشور جان ۱۴ نفر را گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اورژانس ونزوئلا  اعلام کردند در پی ریزش بخش‌هایی از یک معدن طلا در منطقه شهری «ال کالائو» واقع در جنوب این کشور دست‌کم ۱۴ کارگر جان باختند. 

منابع محلی می‌گویند این حادثه پس از بارندگی شدید در این منطقه رخ داد. 

گزارش‌ها حاکیست تلاش‌های امدادی در حال انجام است و اجساد در سه نقطه جداگانه از معدن پیدا شده‌اند. 

تاکنون جزئیات بیشتری از حادثه گزارش نشده است.

 

