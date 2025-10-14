به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری از ماهشهر، از حل نشدن مشکلات کارگران پتروشیمی رازی پس از یک دوره اعتراضات نیروهای این مجموعه خبر دادند.

منابع کارگری اطلاع دادند: تاکنون همه کارگران به محیط کار بازگشتند اما دو نفر از این کارگران که پرونده قضایی برایشان ایجاد شده، همچنان یک ماه و نیم حقوق معوقه طلب دارند.

این منبع تصریح کرد: پس از حضور نمایندگان استانداری و شورای تامین با حضور مدیرعامل، قرار بر این شد که در چهارچوب ماده ۱۳۹ قانون کار و پیمان‌های جمعی، مطالبه همسان سازی حقوقی کارگران پتروشیمی رازی با سایر کارگران پتروشیمی‌ها صورت بگیرد و ردیف‌های حقوقی اصلاح شود که مدیران پذیرفتند این موضوع را بررسی کنند، اما تنها برخی ردیف‌های حقوقی کم اثر افزایش یافته و مباحثی مثل ردیف حق جذب که اثر اصلی در دستمزد داشت، اصلاح نشده است.

طبق این اطلاعات، قرار است برای بازنگری در تغییرات ایجاد شده توسط شرکت، دوباره جلسه‌ای با حضور فرماندار ماهشهر برگزار شود.

