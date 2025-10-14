آغاز جذب ۷۵۰ کارشناس متخصص وزارت کار در ۳۱ استان کشور

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این جذب گسترده در راستای سیاست‌های دولت برای ارتقای کارایی، افزایش بهره‌وری و برقراری عدالت در توزیع نیروی انسانی متخصص در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام می‌شود. به دنبال پیگیری‌ها و اخذ مجوزهای لازم، مقدمات اجرای این برنامه ملی فراهم شده است.

معرفی ۱۵۰۰ نفر برای مرحله ارزیابی تکمیلی پس از برگزاری آزمون کتبی، فهرست دو برابر ظرفیت شامل ۱۵۰۰ نفر از داوطلبان واجد شرایط برای ورود به مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی معرفی شده‌اند. فاز اجرایی این مرحله به صورت متمرکز و با راهبری مستقیم ستاد وزارتخانه و همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۳۱ استان کشور آغاز شده است.

اطلاع‌رسانی زمان و مکان مراجعه داوطلبان برای رعایت عدالت در اطلاع‌رسانی و تسهیل دسترسی داوطلبان، برنامه‌ریزی تفکیکی و زمان‌بندی دقیق برای مراجعه پذیرفته‌شدگان در هر استان انجام شده است. جزئیات زمان و مکان مراجعه و مدارک مورد نیاز از طریق وب‌سایت رسمی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

تأکید بر شفافیت و دقت در جذب نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان اولیه، تأکید کرده است که اجرای دقیق و شفاف این فرآیند در تمامی استان‌ها با نظارت جدی دنبال خواهد شد تا شایسته‌ترین افراد به کادر تخصصی دستگاه ملحق شوند.

انتهای پیام/