خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز جذب ۷۵۰ کارشناس متخصص وزارت کار در ۳۱ استان کشور

آغاز جذب ۷۵۰ کارشناس متخصص وزارت کار در ۳۱ استان کشور
کد خبر : 1699835
لینک کوتاه کپی شد.

نتایج اولیه بخش کتبی سیزدهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف جذب ۷۵۰ نفر نیروی متخصص و متعهد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این جذب گسترده در راستای سیاست‌های دولت برای ارتقای کارایی، افزایش بهره‌وری و برقراری عدالت در توزیع نیروی انسانی متخصص در استان‌ها و شهرستان‌ها انجام می‌شود. به دنبال پیگیری‌ها و اخذ مجوزهای لازم، مقدمات اجرای این برنامه ملی فراهم شده است. 

معرفی ۱۵۰۰ نفر برای مرحله ارزیابی تکمیلی پس از برگزاری آزمون کتبی، فهرست دو برابر ظرفیت شامل ۱۵۰۰ نفر از داوطلبان واجد شرایط برای ورود به مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی معرفی شده‌اند. فاز اجرایی این مرحله به صورت متمرکز و با راهبری مستقیم ستاد وزارتخانه و همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۳۱ استان کشور آغاز شده است. 

اطلاع‌رسانی زمان و مکان مراجعه داوطلبان برای رعایت عدالت در اطلاع‌رسانی و تسهیل دسترسی داوطلبان، برنامه‌ریزی تفکیکی و زمان‌بندی دقیق برای مراجعه پذیرفته‌شدگان در هر استان انجام شده است. جزئیات زمان و مکان مراجعه و مدارک مورد نیاز از طریق وب‌سایت رسمی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است. 

تأکید بر شفافیت و دقت در جذب نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان اولیه، تأکید کرده است که اجرای دقیق و شفاف این فرآیند در تمامی استان‌ها با نظارت جدی دنبال خواهد شد تا شایسته‌ترین افراد به کادر تخصصی دستگاه ملحق شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ