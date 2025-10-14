جمعی از کارکنان رسمی نفت و گاز در تماس با خبرنگار ایلنا، از تداوم اعتراض به وضعیت مزدی و حقوقی خود خبر دادند.

این کارکنان با بیان اینکه روز گذشته در پالایشگاه‌های مختلف پارس جنوبی، در عسلویه و کنگان، اعتراض صنفی ترتیب دادیم، خواستار بهبود وضعیت مزدی و حذف محدودیت‌ها شدند.

این کارگران مطالبات خود را اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی، حذف سقف سنوات بازنشستگی، عودت مالیات‌های مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت دانستند و تاکید کردند: بارها برای پیگیری مطالبات قانونی اعتراض صنفی برگزار کردیم اما هیچ زمان صدایمان شنیده نشد.

آن‌ها از وزارت نفت درخواست رسیدگی به مطالبات قانونی خود را دارند و می‌گویند: انتظار داشتیم در دولت جدید به خواسته‌هایمان رسیدگی شود.

انتهای پیام/