به گزارش خبرنگار ایلنا، در حادثه روز گذشته برخورد یک دستگاه سواری حامل کارگران مزرعه به ستون‌های بتنی در عوارضی باغچه مشهد در محور جاده‌ای مشهد به فریمان در استان خراسان رضوی، بیش از ده نفر دچار حادثه شدند که سه نفر در محل و سه نفر دیگر بعد از انتقال به بیمارستان جان باخته اند.

پیش از این نیز اعلام شده بود ۵ کودک کار بین ۷ تا ۱۲ سال سن در روز حادثه، جان خود را از دست داده اند.

در عین حال گفته می‌شود وضعیت جسمی برخی دیگر از مصدومان مناسب نیست و تحت درمان هستند.

لازم به یادآوری است؛ صبح روز دوشنبه (۲۱مهرماه) در پی وقوع حادثه برخورد یک دستگاه سواری حامل کارگران مزرعه به ستون‌های بتنی در عوارضی باغچه در محور جاده‌ای مشهد به فریمان، تا این لحظه پنج کارگر جان باخته و ۹ کارگر دیگر مصدوم شده‌اند.

