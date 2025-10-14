معوقات بازنشستگان به تدریج در حال پرداخت است/ زمانبندی واریز حقوق مهر

به گزارش خبرنگار ایلنا، روند پرداخت معوقات فروردین برای بازنشستگان کارگری که بیش از بیست میلیون تومان مستمری ماهانه دارند، از روز گذشته (۲۱ مهر) آغاز شده و به تدریج در حال انجام است.

بازنشستگان می‌گویند: گروهی دیروز و گروهی همین امروز معوقات فروردین خود را دریافت کردند.

معوقات فروردین حداقل‌بگیران و بازماندگان نیز پیش از این واریز شده بود.

حقوق مهر بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در سه روز پایانی ماه (۲۸، ۲۹ و ۳۰) به ترتیب حروف الفبا واریز خواهد شد.

