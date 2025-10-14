خبرگزاری کار ایران
معوقات بازنشستگان به تدریج در حال پرداخت است/ زمانبندی واریز حقوق مهر

معوقات بازنشستگان به تدریج در حال پرداخت است/ زمانبندی واریز حقوق مهر
روند پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان متوسط‌بگیر کارگری از روز گذشته آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روند پرداخت معوقات فروردین برای بازنشستگان کارگری که بیش از بیست میلیون تومان مستمری ماهانه دارند، از روز گذشته (۲۱ مهر) آغاز شده و به تدریج در حال انجام است.

بازنشستگان می‌گویند: گروهی دیروز و گروهی همین امروز معوقات فروردین خود را دریافت کردند.

معوقات فروردین حداقل‌بگیران و بازماندگان نیز پیش از این واریز شده بود.

حقوق مهر بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در سه روز پایانی ماه (۲۸، ۲۹ و ۳۰) به ترتیب حروف الفبا واریز خواهد شد. 

 

