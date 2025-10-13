تجمع کارگران ایران چوکا/ حقوقها واریز نشد
کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در اعتراض به عدم واریز حقوق تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۲۱ مهر) در محدوده شرکت خبر دادند.
این کارگران میگویند: حقوق شهریور واریز نشده و کارگران در پرداخت اجاره خانه، اقساط بانکی وخرید مایحتاج حداقلی خانوادهای خود دچار مشکل شدهاند.
کارگران چوکا با تاکید بر اینکه مهر ماه خرج خانوادههای کارگری افزایش مییابد و پولی برای تامین هزینههای آموزش فرزندانمان نداریم؛ خواستار پرداخت فوری معوقات مزدی خود شدند.
کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) میگویند: پیگیری زیادی انجام دادیم اما نتیجهای نگرفتهایم.
صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در شهرستان رضوانشهر استان گیلان قرار دارد که حدود هفتصد کارگر در این واحد تولیدی کار میکنند.