تجمع کارگران ایران چوکا/ حقوق‌ها واریز نشد

کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در اعتراض به‌ عدم واریز حقوق تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (۲۱ مهر) در محدوده شرکت خبر دادند. 

این کارگران می‌گویند: حقوق شهریور واریز نشده و کارگران در  پرداخت اجاره خانه، اقساط بانکی وخرید مایحتاج حداقلی خانوادهای خود دچار مشکل شده‌اند. 

کارگران چوکا با تاکید بر اینکه مهر ماه خرج خانواده‌های کارگری افزایش می‌یابد و پولی برای تامین هزینه‌های آموزش فرزندانمان نداریم؛ خواستار پرداخت فوری معوقات مزدی خود شدند. 

کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)  می‌گویند: پیگیری زیادی انجام دادیم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. 

صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در شهرستان رضوانشهر استان گیلان  قرار دارد که حدود هفتصد کارگر در این واحد تولیدی کار می‌کنند.

 

