خانه



کارگری



واحدها ۲۱ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۲:۴۹

تجمع کارگران ایران چوکا/ حقوق‌ها واریز نشد

کارگران صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در اعتراض به‌ عدم واریز حقوق تجمع اعتراضی برگزار کردند.