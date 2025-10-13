خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

انتظار بازماندگان تأمین اجتماعی برای واریز حق اولاد

انتظار بازماندگان تأمین اجتماعی برای واریز حق اولاد
کد خبر : 1699476
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از بازماندگان تامین اجتماعی گفتند: نه تنها حق اولاد ماه گذشته واریز نشده است که با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی شهر خود و دیدن گواهی حقوق متوجه شدیم که حق اولاد برای مهر نیز لحاظ نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش بازماندگان مستمری بگیر تأمین اجتماعی به‌ عدم واریز حق اولاد خود اعتراض کردند. در پاسخ به این اعتراض سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که موضوع در حال بررسی است و حق اولاد به زودی واریز خواهد شد. 

حالا بعد از گذشت چند هفته از صدور این اطلاعیه، تعدادی از بازماندگان در تماس با «ایلنا» ازعدم واریز حق اولاد خبر دادند و گفتند: نه تنها حق اولاد ماه گذشته واریز نشده است که با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی شهر خود و دیدن گواهی حقوق متوجه شدیم که حق اولاد برای مهر نیز پرداخت نخواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ