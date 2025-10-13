انتظار بازماندگان تأمین اجتماعی برای واریز حق اولاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش بازماندگان مستمری بگیر تأمین اجتماعی به‌ عدم واریز حق اولاد خود اعتراض کردند. در پاسخ به این اعتراض سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که موضوع در حال بررسی است و حق اولاد به زودی واریز خواهد شد.

حالا بعد از گذشت چند هفته از صدور این اطلاعیه، تعدادی از بازماندگان در تماس با «ایلنا» ازعدم واریز حق اولاد خبر دادند و گفتند: نه تنها حق اولاد ماه گذشته واریز نشده است که با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی شهر خود و دیدن گواهی حقوق متوجه شدیم که حق اولاد برای مهر نیز پرداخت نخواهد شد.

