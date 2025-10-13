به گزارش خبرنگارایلنا، صبح امروز دوشنبه (۲۱ مهر ماه) بدنبال حادثه برخورد یک دستگاه سواری حامل کارگران مزرعه به ستون‌های بتنی در عوارضی باغچه مشهد در محور جاده‌ای مشهد به فریمان، ۱۵ مرد و کودک کار دچار حادثه شدند که دست کم پنج نفر جان باخته و مابقی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

از قرار معلوم؛ افراد حادثه دیده همگی کارگران مزرعه بوده‌اند که سوار بر یک خودرو سواری از روستاهای شهرآباد و سالارآباد مشهد برای چیدن زعفران به سمت مزارع فریمان در حرکت بودند.

به‌گفته منابع محلی، اکثر قربانیان کودکان کار بین ۷ تا ۱۲ سال سن هستند که برخی فاقد شناسنامه یا مدارک هویتی‌ هستند و در صندوق عقب خودرو جای داده شده بودند.

منابع تأیید کرده‌اند که مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند، اما هنوز آمار دقیق کشته‌شدگان و وضعیت مصدومان اعلام نشده است.

