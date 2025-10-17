خبرگزاری کار ایران
در نامه انجمن صنفی مخابرات استان تهران به اداره کار مطرح شد؛

چرا به نیروهای شیفتی اضافه کار تعلق نمی‌گیرد؟

کد خبر : 1699428
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، در نامه‌ای خطاب به سام دلیری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، خواستار استعلام تعلق اضافه کار به نیروهای نوبت کار (شیفتی) یا کارکنان پنج شنبه کار و غیره شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، در نامه‌ای خطاب به سام دلیری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، خواستار استعلام تعلق اضافه کار به نیروهای نوبت کار (شیفتی) یا کارکنان پنج شنبه کار و غیره شد. 

متن این نامه به شرح زیر است: 

«در سطح مخابرات منطقه تهران همچون شرکت مخابرات ایران، تعدادی از همکاران محترم حسب وظایف محوله به صورت نوبت کار (شیفتی) انجام وظیفه می‌کنند؛  مواقع تعطیلات رسمی و عمومی و نیز در شرایط خاص که طبق اعلام مراجع رسمی ذی‌صلاح همچون استانداری و… که ادارات مخابرات در سطح منطقه تهران یا استان‌های دیگر تعطیل می‌شوند، این گونه کارکنان لازم است که در محل کار خود حاضر شوند و این امر موجب افزایش ساعات کار این دسته از همکاران نسبت به کارکنان عادی می‌شود؛ در عین حال در برخی استان‌ها نیز آن‌ها را بدون دادن اضافه کار وادار به کار در روزهای پنج شنبه که روز تعطیل کاری همکاران مخابراتی است، می‌کنند. 

با توجه به شرایط فوق‌الذکر خواهشمند است دستور دهید نظریه کارشناسی آن اداره کل در رابطه با تعلق اضافه کار به این دسته از کارکنان مخابرات منطقه تهران یا استانهای دیگر در این گونه موارد بررسی و نتیجه را جهت پیگیری وعدم تضییع حق و حقوق این گونه کارکنان به این انجمن صنفی اعلام و به مسئولین مخابرات ابلاغ فرمایند.»

 

