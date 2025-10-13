خبرگزاری کار ایران
قول کارفرمای فولاد سیادن ابهر برای پرداخت مطالبات به جایی نرسید

قول کارفرمای فولاد سیادن ابهر برای پرداخت مطالبات به جایی نرسید
کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر که تعدادشان به ۲۸۰ نفر می‌رسد، از مرداد ماه مطالبات مزدی دارند و علیرغم وعده‌های کارفرما در تجمعات گذشته مبنی بر پرداخت مطالبات در اسرع وقت، این کار انجام نشده است.

جمعی از کارگران کارخانه فولاد سیادن ابهر به ایلنا گفتند که چهارشنبه هفته گذشته برای دریافت مطالبات خود تجمعی مقابل ساختمان فرمانداری برگزار کردیم و به دنبال جلسه شورای تامین شهرستان، مدیرعامل بصورت تلفنی به کارگران اعلام کرده بود که مطالبات ما را تا روز شنبه (۱۹ مهر ماه) پرداخت کند. 

آن‌ها افزودند: اما با وجود اینکه نزدیک به دو روز از وعده تلفنی کارفرما می‌گذرد مطالبات مزدی ما پرداخت نشده است و این موجب شده برای امرار معاش از اطرفیان خود پول قرض بگیریم؛ کارفرما با زیر پا گذاشتن وعده‌های خود، شرایط را برای ما هر لحظه سخت‌تر می‌کند.

به گفته کارگران؛ کارخانه فولاد سیادن برای خود برند مطرحی است و قطعا ادامه تولید در آن به صرفه و سودده است و شرایط فعلی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. 

آن‌ها گفتند: در حال حاضر وضعیت تولید در فولاد سیادن بسیار خوب است و روزانه حدودا ۲۰ تریلی شمش وارد کارخانه شده و حدود ۳۰ تریلی میلگردهای تولیدشده از کارخانه خارج و وارد بازار می‌شوند. از طرفی انباشت بدهی چند ده میلیاردی و عدم پرداخت قبوض برق و گاز، هر چندیکبار باعث تعطیلی موقت فعالیت کارخانه می‌شود. این مشکلات موجب شده کارگران نگران امنیت شغلی خود باشند.

این کارگران می‌گویند که تاکنون فقط وعده شنیده‌ایم و هنوز هیچ‌کدام از مطالبات ما محقق نشده است. آن‌ها می‌گویند: در انتظار هستیم تا به وعده‌ها عمل کنند.

 

