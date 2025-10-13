رانندگان استیجاری ایثارگر در انتظار تبدیل وضعیت/ از سراسر کشور به تهران آمدیم....
رانندگان استیجاری ایثارگر از پیگیریها و دوندگیهای بینتیجه برای تبدیل وضعیت خبر دادند.
یکی از رانندگان استیجاری ایثارگر که دو روز پیش از این همراه همکارانش برای پیگیری وضعیت شغلی و بحث تبدیل وضعیت به تهران آمده؛ به ایلنا میگوید: ما رانندگان استیجاری نهادهای مختلف مانند نفت و گاز و مخابرات هستیم که شنبه از استانهای مختلف به تهران آمدیم و جلوی سازمان اداری و استخدامی کشور جمع شدیم.
او ادامه داد: ما هزار کیلومتر راه را کوبیدیم و به تهران آمدیم اما بینتیجه؛ برخی از همکاران ما جانباز هستند و این سفر برایشان سخت بود اما با اینهمه سختی، متاسفانه به جایی نرسیدیم.
این راننده در توضیح بیشتر گفت: ابتدا ما را به ساختمان امور حقوقی سازمان امور استخدامی ارجاع دادند اما در آنجا رئیس امور حقوقی به صراحت گفت «تبدیل وضعیت به شما تعلق نمیگیرد».
رانندگان استیجاری ایثارگر چندین سال است در انتظار تبدیل وضعیت هستند؛ تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی در نهادهای مختلف اجرایی شده اما رابطه شغلی و کارگری کارفرماییِ رانندگان استیجاری به رسمیت شناخته نمیشود؛ به آنها گفته میشود شما فقط ماشینتان را در اختیار نهادها میگذارید و رابطه دیگری ندارید!
آنها بعد از سفر به تهران میگویند: نمیدانیم مشکلاتمان را به که بگوییم؛ هیچ مقام مسئولی پاسخ روشنی به ما نمیدهد و بلاتکلیف ماندهایم.