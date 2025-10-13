خبرگزاری کار ایران
تشریح جزئیات روند انتقال صندوق فولاد

تشریح جزئیات روند انتقال صندوق فولاد
کد خبر : 1699280
در گفتگوی نماینده هیأت امناء صندوق فولاد با استاندار خوزستان، جزئیات مصوبه شورای عالی اداری و روند انتقال صندوق فولاد تشریح شد.

به گزارش ایلنا،  در گفتگوی موالی زاده استاندار خوزستان با حسین باقری زرین‌قبایی، نماینده هیئت امناء صندوق، جزئیات مصوبه شورای عالی اداری و روند انتقال صندوق فولاد مورد گفتگو قرار گرفت. 

حسین باقری زرین‌قبایی در این گفتگو با تأکید بر اهمیت موضوع اطمینان داد که برابر مصوبه مذکور اموال، حقوق و دارایی‌های بازنشستگان محفوظ است و ساز و کار لازم در این رابطه در مفاد مصوبه پیش بینی شده است. 

وی تاکید کرد «حفظ اموال بازنشستگان و بیمه شدگان یک تکلیف شرعی و قانونی است که مسئولان مکلف به رعایت آن در فرآیند انتقال هستند.». 

نماینده هیئت امنا گفت: با ساز و کارهای پیش بینی شده، خللی در میزان خدمات درمانی و سایر اقدامات جاری بازنشستگان فولاد ایجاد نخواهد شد.

 

