تشریح جزئیات روند انتقال صندوق فولاد

به گزارش ایلنا، در گفتگوی موالی زاده استاندار خوزستان با حسین باقری زرین‌قبایی، نماینده هیئت امناء صندوق، جزئیات مصوبه شورای عالی اداری و روند انتقال صندوق فولاد مورد گفتگو قرار گرفت.

حسین باقری زرین‌قبایی در این گفتگو با تأکید بر اهمیت موضوع اطمینان داد که برابر مصوبه مذکور اموال، حقوق و دارایی‌های بازنشستگان محفوظ است و ساز و کار لازم در این رابطه در مفاد مصوبه پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد «حفظ اموال بازنشستگان و بیمه شدگان یک تکلیف شرعی و قانونی است که مسئولان مکلف به رعایت آن در فرآیند انتقال هستند.».

نماینده هیئت امنا گفت: با ساز و کارهای پیش بینی شده، خللی در میزان خدمات درمانی و سایر اقدامات جاری بازنشستگان فولاد ایجاد نخواهد شد.

