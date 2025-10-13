امکان مشارکت ذینفعان در ارزیابی خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از دیدگاه‌ها و بازخوردهای ذی‌نفعان، خدمات غیرحضوری را در مرحله پیش از رونمایی و همچنین پس از انتشار، پایش و ارزیابی می‌کند.

پیرو تأکید مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان مبنی بر ضرورت استفاده از نظرات و بازخوردهای ذی‌نفعان ازجمله بیمه‌‌شدگان، مستمری‌‌بگیران، کارفرمایان و سایر نمایندگان دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط در پایش و بهبود خدمات غیرحضوری در مرحله پیش از انتشار و همچنین بازخورد مستمر پس از رونمایی از خدمات غیرحضوری، عموم علاقه‌مندان به مشارکت در این ارزیابی می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه هم‌اندیشی و بخش باشگاه هم‌یار به نشانی https://hamandishi.info/hamyar-signup نسبت به ثبت‌نام در این فراخوان اقدام کنند.

مطابق فرایند تعریف شده بازخوردها، بر اساس شاخص‌هایی نظیر تجربه کاربری، مسائل فنی، محتوایی و زبانی و نیز آثار و تبعات کسب‌وکاری، دریافت و ارزیابی می‌شوند. همچنین ارزیابی خدمات غیرحضوری در مرحله پیش از انتشار، برای خدمات غیرحضوری جدید انجام شده و در مرحله پس از انتشار نیز فرایند ارزیابی به صورت مستمر و با محوریت مرکز ارتباطات مردمی سازمان انجام خواهد شد.



افراد متقاضی اعم از بازنشستگان، بیمه‌پردازان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و همکاران شاغل یا بازنشسته سازمان می‌توانند تا سی‌ام مهرماه با مراجعه به نشانی hamandishi.info نسبت به تکمیل و ارسال فرم عضویت اقدام کرده تا به فراخور تخصص و علاقه‌مندی در ارزیابی سامانه‌ها مشارکت کنند.



گفتنی است در دوره مدیریتی جدید، بیست طرح تحولی ناظر به مسائل و مأموریت‌های سازمان توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طراحی و تعریف شده که توسعه و ارتقا کیفی خدمات غیرحضوری یکی از اهداف این طرح‌ها به شمار می‌رود.