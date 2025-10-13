خبرگزاری کار ایران
امکان مشارکت ذینفعان در ارزیابی خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی
فراخوان عضویت در «باشگاه هم‌یار» تأمین اجتماعی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از دیدگاه‌ها و بازخوردهای ذی‌نفعان، خدمات غیرحضوری را در مرحله پیش از رونمایی و همچنین پس از انتشار، پایش و ارزیابی می‌کند.

 پیرو تأکید مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان مبنی بر ضرورت استفاده از نظرات و بازخوردهای ذی‌نفعان ازجمله بیمه‌‌شدگان، مستمری‌‌بگیران، کارفرمایان و سایر نمایندگان دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط در پایش و بهبود خدمات غیرحضوری در مرحله پیش از انتشار و همچنین بازخورد مستمر پس از رونمایی از خدمات غیرحضوری، عموم علاقه‌مندان به مشارکت در این ارزیابی می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه هم‌اندیشی و بخش باشگاه هم‌یار به نشانی  https://hamandishi.info/hamyar-signup  نسبت به ثبت‌نام در این فراخوان اقدام کنند.

مطابق فرایند تعریف شده بازخوردها، بر اساس شاخص‌هایی نظیر تجربه کاربری، مسائل فنی، محتوایی و زبانی و نیز آثار و تبعات کسب‌وکاری، دریافت و ارزیابی می‌شوند. همچنین ارزیابی خدمات غیرحضوری در مرحله پیش از انتشار، برای خدمات غیرحضوری جدید انجام شده و در مرحله پس از انتشار نیز فرایند ارزیابی به صورت مستمر و با محوریت مرکز ارتباطات مردمی سازمان انجام خواهد شد.


افراد متقاضی اعم از بازنشستگان، بیمه‌پردازان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و همکاران شاغل یا بازنشسته سازمان می‌توانند تا سی‌ام مهرماه با مراجعه به نشانی hamandishi.info  نسبت به تکمیل و ارسال فرم عضویت اقدام کرده تا به فراخور تخصص و علاقه‌مندی در ارزیابی سامانه‌ها مشارکت کنند.


گفتنی است در دوره مدیریتی جدید، بیست طرح تحولی ناظر به مسائل و مأموریت‌های سازمان توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی  طراحی و تعریف شده که توسعه و ارتقا کیفی خدمات غیرحضوری یکی از اهداف این طرح‌ها به شمار می‌رود.

 
 
 
 

 

