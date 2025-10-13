خبرگزاری کار ایران
مرگ کارگر قطار شهری تبریز حین تعمیرات سقف ایستگاه

روز گذشته، یک کارگر تعمیرات ابنیه فنی قطار شهری تبریز حین کار تعمیر سقف ایستگاه، در اثر حادثه سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (۲۰مهرماه) یک کارگر متخصص واحد تعمیرات قطار شهری تبریز در حین کار، جان خود را از دست داد. 

از قرار معلوم، کارگر فوت شده «امیررضا احمدزاده» حدودا ۲۷ساله است که در خط یک مترو (ایستگاه شماره ۱۷) ایستگاه شهید باکری مشغول تعمیر سقف بود که دچار حادثه سقوط از ارتفاع شده که منجر به مرگ وی می‌شود. 

پس از بروز حادثه، نیروهای پلیس و امداد در محل حاضر می‌شوند و پس از اقدامات درمانی فوری، وی را به نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل می‌کنند اما او به دلیل شدت صدمات وارده جان خودرا از دست داد. 

کارگر متوفی، از کارگران پیمانکاری شرکت «پایش ریل راه امین» در بخش تعمیر و نگهداری خط و ابنیه سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری تبریز بوده است. این شرکت وظیفه تعمیر و نگهداری خطوط مترو را برعهده دارد.

 

