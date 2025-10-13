تجمع کارگران شیکاگوی آمریکا علیه تعدیل نیرو و اخراج مهاجران

به گزارش ایلنا و به نقل از تلویزیون محلی DRM در ایالت شیکاگوی آمریکا، صبح روز یکشنبه صدها نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری و کارمندان فدرال در شیکاگو علیه اقدامات دولت ترامپ در زمینه اخراج و تعدیل نیروهای کار خدماتی فدرال، کاهش بودجه‌های عمومی و اختصاص آن به پلیس مهاجرت برای اخراج مهاجران فاقد مجوز، تجمع اعتراضی برپا کردند.

این کارگران و کارمندان فدرال با شعار «بودجه برای کارمندان نه پلیس فدرال!» تجمع کردند. آنان علاوه بر تصمیم اخیر جدید دولت ترامپ مبنی بر تعدیل نیروی کارمندان فدرال، به اقدامات پلیس فدرال در برخورد خشونت‌آمیز با مهاجران نیز اعتراض کردند.

این کارگران و کارمندان خواستار هدایت بودجه عمومی به سمت اشتغال و رفاه کارگران شدند.

تظاهرکنندگان خواستار شفافیت، پاسخگویی و سرمایه‌گذاری اجتماعی و مقاومت در برابر پلیس ضد شورش و پلیس مهاجرت (موسوم به ICE) هستند.

هفته گذشته یک سناتور فعال در کاخ سفید، از امکان اخراج هزاران نفر دیگر از کارمندان فدرال در سراسر ایالت‌های آمریکا به دلیل کسری بودجه و افزایش ناترازی مالی دفاتر دولتی سخن گفته بود.

