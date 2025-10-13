خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع کارگران شیکاگوی آمریکا علیه تعدیل نیرو و اخراج مهاجران

تجمع کارگران شیکاگوی آمریکا علیه تعدیل نیرو و اخراج مهاجران
کد خبر : 1698985
لینک کوتاه کپی شد.

تظاهرکنندگان آمریکایی خواستار شفافیت، پاسخگویی و سرمایه‌گذاری اجتماعی و مقاومت در برابر پلیس ضد شورش و پلیس مهاجرت شدند.

به گزارش ایلنا و به نقل از تلویزیون محلی DRM در ایالت شیکاگوی آمریکا، صبح روز یکشنبه صدها نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری و کارمندان فدرال در شیکاگو علیه اقدامات دولت ترامپ در زمینه اخراج و تعدیل نیروهای کار خدماتی فدرال، کاهش بودجه‌های عمومی و اختصاص آن به پلیس مهاجرت برای اخراج مهاجران فاقد مجوز، تجمع اعتراضی برپا کردند. 

این کارگران و کارمندان فدرال با شعار «بودجه برای کارمندان نه پلیس فدرال!» تجمع کردند. آنان علاوه بر تصمیم اخیر جدید دولت ترامپ مبنی بر تعدیل نیروی کارمندان فدرال، به اقدامات پلیس فدرال در برخورد خشونت‌آمیز با مهاجران نیز اعتراض کردند. 

این کارگران و کارمندان خواستار هدایت بودجه عمومی به سمت اشتغال و رفاه کارگران شدند. 

تظاهرکنندگان خواستار شفافیت، پاسخگویی و سرمایه‌گذاری اجتماعی و مقاومت در برابر پلیس ضد شورش و پلیس مهاجرت (موسوم به ICE) هستند. 

هفته گذشته یک سناتور فعال در کاخ سفید، از امکان اخراج هزاران نفر دیگر از کارمندان فدرال در سراسر ایالت‌های آمریکا به دلیل کسری بودجه و افزایش ناترازی مالی دفاتر دولتی سخن گفته بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ