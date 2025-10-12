تجمع پرستاران علوم پزشکی کرمانشاه در اعتراض به معوقات ده ماهه

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، یکشنبه ۲۰ مهرماه، پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اعتراض به‌ عدم پرداخت مطالبات خود تجمع کردند.

این پرستاران ماه‌هاست تعرفه و اضافه‌کاری خود را دریافت نکرده‌اند. پیشتر رئیس دانشگاه به آن‌ها وعده‌ی پرداخت مطالبات داده بود که هنوز این وعده محقق نشده است.

آن‌ها بعد از برگزاری چندین جلسه‌ی بیفایده با مدیران دانشگاه علوم پزشکی برای رفع مشکلات و رسیدگی به مطالبات، برای گرفتنِ معوقاتِ ده ماهه‌ی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

انتهای پیام/