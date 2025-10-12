خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان کارگری در چند شهر/ حقوق بازنشستگی فقط برای یک هفته!

بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (بیستم مهر) در چند شهر از جمله شوش، اهواز و کرمانشاه خبر دادند.

بازنشستگان خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و می‌گویند: چرا اندوختن بخشی از حقوق‌مان در سال‌های طولانی، حاصل چندانی برایمان نداشته؟ امروز مستمری‌مان زیر خط فقر است و از درمان رایگان و امکانات رفاهی مکفی محرومیم. 

این بازنشستگان خواستار بهبود سطح کیفی و کمی زندگی خود شدند و اعلام کردند: حقوق‌های دریافتی فقط برای یک هفته کافیست. 

