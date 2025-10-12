تجمع بازنشستگان کارگری در چند شهر/ حقوق بازنشستگی فقط برای یک هفته!

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (بیستم مهر) در چند شهر از جمله شوش، اهواز و کرمانشاه خبر دادند.

بازنشستگان خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و می‌گویند: چرا اندوختن بخشی از حقوق‌مان در سال‌های طولانی، حاصل چندانی برایمان نداشته؟ امروز مستمری‌مان زیر خط فقر است و از درمان رایگان و امکانات رفاهی مکفی محرومیم.

این بازنشستگان خواستار بهبود سطح کیفی و کمی زندگی خود شدند و اعلام کردند: حقوق‌های دریافتی فقط برای یک هفته کافیست.

