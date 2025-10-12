در گیلان اتفاق افتاد؛
۷۰۰ کارجو از طریق سامانه جستجوی شغل سر کار رفتند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: در سال جاری تاکنون ۷۰۴ نفر صرفاً از طریق سامانه جستجوی شغل مشغول به کار شدند.
به گزارش ایلنا، علی لقمانی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان) با بیان اینکه ۳۰۰ هزار بیمه شده کارگاهی در استان گیلان مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: بالغ بر ۳۰ هزار نفر در تعاونی های استان اشتغال دارند.
وی افزود: در نیمه نخست امسال هشت هزار و ۴۲۴ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۴ را ۲۲ هزار و ۴۳۸ شغل دانست و بیان کرد: تا ۱۵ مهر سال جاری، ۹ هزار و ۱۷۵ فرصت شغلی معادل ۴۰ درصد تعهد محقق شده است.
لقمانی با اشاره به اهمیت سامانه جستجوی شغل گفت: این سامانه به عنوان یک واسطه هوشمند، ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان را تسهیل میکند و زمینه دسترسی سریع و آسان به فرصتهای شغلی را فراهم میآورد.
این مقام استانی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۵۱۲ مورد و در سال جاری تاکنون ۷۰۴ مورد بهکارگماری صرفاً از طریق این سامانه صورت گرفته است؛ همچنین هماکنون ۵۵ کاریابی داخلی فعال در استان گیلان فعالیت میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به ممنوعیت به کارگیری کارگران اتباع در استان گیلان اشاره کرد و گفت: در راستای گشت های مشترک با نیروی انتظامی طی نیمه نخست امسال، ۱۹۷ کارگر غیرمجاز را شناسایی و ۴۱ کارفرمای متخلف را به مراجع قضائی معرفی کردیم.
وی یادآور شد: جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز، به ازای هر روز معادل پنج برابر حداقل دستمزد است.