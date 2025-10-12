رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای خبر داد:
پیوستن ۱۴ شرکت و سازمان به کنسرسیوم مهارت استان آذربایجان شرقی
در کارگروه توسعه مهارت آذربایجانشرقی و با هدف سرمایهگذاری برای ایران ماهر، ۱۴ بنگاه اقتصادی و دستگاههای اجرایی به ۸ عضو دیگر کنسرسیوم مهارت آذربایجانشرقی، پیوستند.
به گزارش ایلنا، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای در این کارگروه بر اهمیت بهرهوری و مهارتآموزی بهویژه در شرایط کنونی اقتصادی تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در تربیت نیروی کار ماهر، راهحل اساسی برای مقابله با بحران بیکاری و عدم تناسب مهارتها با نیازهای بازار کار است.
غلامحسین محمدی، اظهار کرد: در دنیا، استراتژیهای صنعتی مختلفی وجود دارد که یکی از آنها، تمرکز بر بهرهوری بهویژه زمانی است که رشد تشکیل سرمایه متوقف شده و استهلاک سرمایه پیشی میگیرد. در چنین شرایطی، بهبود بهرهوری به یک اولویت تبدیل میشود. در کشورهایی که فشار سرمایهگذاری بالا است، توجه به بهرهوری و نهادههای مرتبط با آن ضروری است.
وی ادامه داد: بهرهوری به معنای این است که نیروی انسانی در حوزههای مختلف با کیفیت بیشتری کار کند و در عین حال، میزان تولید را افزایش دهد. این امر میتواند از بسیاری از استهلاکهای سرمایهگذاری، جلوگیری کرده و به تولید بیشتر منجر شود.
معاون وزیر، همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت سرمایهگذاری برای تولید و ضرورت توجه به حقوق کارگران، خاطرنشان کرد: حق کارگر است که از رفاه اجتماعی، آموزش و امنیت برخوردار باشد. این موضوع با افزایش آموزش و توانمندسازی افراد، درآمد کارگر را نیز بهبود میبخشد.
محمدی افزود: وزارت کار نیز، اقدامات متعددی برای بهبود شرایط کارگری انجام داده است؛ از جمله احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکن برای کارگران که با استقبال خوبی روبهرو شده است. همچنین، زیرساختهای آموزشی در سراسر کشور توسعه یافته است تا تمامی کارگران ایرانی، بتوانند از دورههای آموزشی مهارتی، بهرهمند شوند.
وی در ادامه اشاره کرد: یکی از تلاشهای ما، کاهش تعداد فوتیهای ناشی از ناامنی شغلی است، بهطوریکه تعداد این فوتیها از بیش از ۶۰۰ نفر به کمتر از ۱۰۰ نفر کاهش پیدا کند.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، همچنین به چالش بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی و مهارتآموزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۴۰ درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی کشور، بیکار هستند و رتبه کشور در زمینه مهارتآموزی، بین ۱۴۰ کشور، ۱۳۵ است. این در حالی است که در رتبهبندیهای آموزشی، کشورمان در رتبه ۶۵ قرار دارد.
وی، یکی از دلایل بیکاری را نبود تناسب میان مهارتهای افراد و نیازهای بازار کار دانست و افزود: فقدان نیروی ماهر، یکی از مشکلات اصلی کارفرمایان است و امروز بسیاری از جوانان بهویژه نسل ۱۵ به بالای کشور بهدنبال مشاغل آسان هستند. این موضوع در کنار کمبود نیروی ماهر، بحرانهای جدی را در آیندهای نزدیک، ایجاد خواهد کرد.
محمدی تاکید کرد: آموزشهای دوگانه و حرفهای به عنوان راهحل مؤثر برای رفع این مشکلات مطرح است و کشورهای توسعهیافته، مانند ژاپن، پس از یک دوره بحرانی، با تکیه بر نیروی کار ماهر، توانستند از وضعیت بحرانی خارج شوند و پیشرفت کنند.
وی افزود: سرمایهگذاری در تربیت نیروی کار ماهر، سرمایهگذاری هوشمندانهای است که میتواند نتایج بسیار مثبتی برای کشور به همراه داشته باشد.
در ادامه این جلسه، مدیرعامل شرکت دانشبنیان گسترش صنایع ریلی کشور گفت: تنها راه مقابله با رکود، ارتقای بهرهوری است که یکی از مهمترین ابزارهای آن آموزش است.
محمد کلامی، همچنین ابراز کرد: امیدوارم با ارتقای بهرهوری در استان آذربایجانشرقی، شاهد افزایش تولید و کاهش هزینهها در این استان باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، در ادامه به بیان برنامههای این استان در ایجاد اشتغال و ارتقای مهارتهای نیروی کار پرداخت و بیان داشت: شرکت گسترش صنایع ریلی، یکی از نمونههای موفق در این استان است و در راستای توسعه منطقه، شش راهبرد اساسی، برای ارتقای اشتغال و کار در نظر گرفته شده است.
حسین فتحی، همچنین با اشاره به مشکلات موجود در مجموعه هنرستانهای فنیوحرفهای، ابراز امیدواری کرد، این نواقص بهزودی برطرف شوند. رئیس انجمن کارفرمایان استان، در ادامه به معضل ریزش نیروی انسانی در استان اشاره کرد و بر لزوم توجه آموزشوپرورش به تربیت نیروی انسانی ماهر تأکید کرد.
امیر نراقی، بر نهادینهسازی آموزشهای مهارتی از دوران تحصیلی و تربیت نسلهای توانمند، برای ورود به بازار کار در آینده، گفت: باید توجه ویژهای به حرکت کشور در مسیر اقتصاد جهانی داشته باشیم و نباید تنها به دنبال بهرهوری صرف باشیم.
محمد ارشد، مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان نیز در این جلسه، به مسئولیتهای اجتماعی این شرکت اشاره کرد و گفت: ما ۶۰ درصد از مسئولیتهای اجتماعی خود را انجام دادهایم و همچنان آماده همکاری با آموزشوپرورش و سازمان فرهنگی استان در این زمینه هستیم.
رضا سید رحمانی، مدیرعامل پالایشگاه تبریز، نیز به اهمیت تربیت نیروی کار ماهر در استانهای صنعتی اشاره کرد و گفت: ما سالانه بیش از ۱۰۰ دانشجوی کارآموز جذب میکنیم و امیدواریم نیروی کار ماهر در استان آذربایجانشرقی، بیش از پیش تربیت شود. هدف اصلی از تشکیل این ائتلاف مهارتی، تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع از طریق اجرای دورههای آموزشی، مبتنی بر نیازهای صنایع عضو کنسرسیوم و بازار، کاهش نرخ بیکاری و ارتقای سطح مهارت کارگران فعلی صنایع است.