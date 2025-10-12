به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز معوقات فروردین برای بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که بیش از بیست میلیون تومان مستمری می‌گیرند، پرداخت نشده.

براساس اعلام تامین اجتماعی، فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، طبق حروف الفبا و بانک عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه 21 مهرماه آغاز می‌شود.

بنابراین بازنشستگان انتظار دارند از فردا واریزی‌ها آغاز شود و قبل از دریافت حقوق مهر، معوقات فروردین خود را دریافت کنند.

