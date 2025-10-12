خبرگزاری کار ایران
معدن طلا آوار شد/ مرگ دو کارگر در افغانستان

معدن طلا آوار شد/ مرگ دو کارگر در افغانستان
سخنگوی پلیس ولایت بدخشان در شمال افغانستان، اعلام کرد که دو معدنچی طلا در اثر ریزش تونل یک معدن طلا در این ولایت جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، این مقام افزود: معدنچیان مشغول استخراج طلا از یک معدن طلا در شهر «ارغنچخواه» بودند، اما تونل فرو ریخت و دو معدنچی در محل کشته شدند. 

پیش از این، حادثه مشابهی در ماه ژوئیه امسال جان دو معدنچی طلا را گرفت و یک نفر دیگر را در شهر راغستان بدخشان زخمی کرد. 

استخراج غیراستاندارد، کمبود ماشین آلات مدرن و نادیده گرفتن نکات ایمنی، اغلب جان کارگران را در افغانستان می‌گیرد.

 

