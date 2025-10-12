معدن طلا آوار شد/ مرگ دو کارگر در افغانستان

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، این مقام افزود: معدنچیان مشغول استخراج طلا از یک معدن طلا در شهر «ارغنچخواه» بودند، اما تونل فرو ریخت و دو معدنچی در محل کشته شدند.

پیش از این، حادثه مشابهی در ماه ژوئیه امسال جان دو معدنچی طلا را گرفت و یک نفر دیگر را در شهر راغستان بدخشان زخمی کرد.

استخراج غیراستاندارد، کمبود ماشین آلات مدرن و نادیده گرفتن نکات ایمنی، اغلب جان کارگران را در افغانستان می‌گیرد.

انتهای پیام/