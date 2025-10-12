در انفجار کارخانه «فروسیلیس دامغان» ۳ کارگر دچار سوختگی شدند/ حال یک مصدوم وخیم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در سمنان اعلام کردند: حادثه حوالی ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر روز گذشته (شنبه ۱۹ مهر ماه) در کوره ذوب کارخانه « فروسیلیس دامغان» واقع در ۱۱ کیلومتری جاده سمنان به دامغان رخ داد که بر اثر آن ۳کارگر مصدوم شده‌اند.

منابع کارگری گفتند: سه مصدوم با سوختگی ۴۰.۳۰ و ۹۰ درصد در نواحی دست وپا، صورت و چشم به بیمارستان سوانح سوختگی ولایت سمنان اعزام شدند. از قرار معلوم دو نفر از مصدومان به دلیل کمبود امکانات درمانی توسط اورژانس به بیمارستانی در ساری و تهران منتقل شده اند. حال عمومی یک نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

علت این حادثه نقص فنی وعدم رعایت اصول ایمنی اعلام شده است

