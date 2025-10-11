مصطفی سالاری عضو هیأت رئیسه اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی شد
براساس اعلام اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی(ایسا)، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو هیأت رئیسه این اتحادیه انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی که در چهلمین جلسه شورای ایسا و در جریان اجلاس جهانی تأمین اجتماعی ۲۰۲۵، مهرماه ۱۴۰۴ در مالزی برگزار شد، اعضای شورای اتحادیه، به اتفاق اکثریت آراء، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان عضو هیات رئیسه ایسا انتخاب کردند.
هیات رئیسه ایسا، رکن حاکمیتی اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی است که وظایفی نظیر؛ تدوین برنامه فعالیتها، تعیین بودجه و نرخ حق عضویت سالانه اعضاء، پایش و ارزیابی عملکرد فعالیتها و نحوه تخصیص بودجه، تصویب قوانین مالی، تصویب قوانین اجرایی، ایجاد ساختار و تعیین حدود و اختیارات کمیتههای ویژه هیأت رئیسه، تصمیمگیری پذیرش تقاضاهای عضویت اصلی یا فرعی در اتحادیه و اصلاح اساسنامه اتحادیه را بر عهده دارد.
اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی دارای ۳۳۴ عضو از سازمانهای فعال در حوزه تأمین اجتماعی از ۱۶۳ کشور است.
سازمان تأمین اجتماعی با توجه به گستردگی دامنه پوشش، تنوع خدمات و مزایای ارائه شده به جامعه بیمهشدگان و نقش و مشارکت فعال در ارکان حاکمیتی اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی، برای هشتمین دور متوالی به نمایندگی از سازمانهای عضو از منطقه آسیا و اقیانوسیه، به عضویت هیأت رئیسه ایسا در دوره مدیریت سه ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ نائل شد.
انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی هر سه سال یکبار برای دوره مدیریت سه ساله بعدی برگزار میشود.