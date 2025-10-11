خبرگزاری کار ایران
جزئیات مرگ دو کارگر و مصدومیت یک آتش‌نشان بر اثر گازگرفتگی در عمق چاه

جزئیات مرگ دو کارگر و مصدومیت یک آتش‌نشان بر اثر گازگرفتگی در عمق چاه
گازگرفتگی باعث مرگ دو کارگر و مصدومیت یک آتش‌نشان در عمق چاهی در شهر میانه استان آذر بایجان شرقی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه گازگرفتگی برای این دو کارگر در حین رفع نقص فنی یک چاه کشاورزی در کیلومتر ۵ جاده میانه به تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی زمانی رخ داد؛ یکی از این کارگران وارد عمق چاهی می‌شود که در نتیجه مسمومیت وی همکار وی که خارج از چاه قرار داشت نیز وارد  شده ودر نتیجه آن هر دو  بر اثر شدت گاز گرفتگی جان خود را از دست می‌دهند. 

بر اساس این گزارش، امدادگران پس از مطلع شدن از گازگرفتگی این دو  کارگر در عمق چاه، برای نجات  وارد چاه می‌شوند اما بعد از خارج کردن پیکر متوفیان، یکی از عوامل آتش نشانی  با گازهای متصاعد شده مسموم می‌شود که به بیمارستان برکت امام میانه منتقل شد.

 

