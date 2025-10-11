به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ درادامه پیگیری‌های مستمر برای تحقق عدالت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان ارکان ثالث صنعت نفت، حمیدپور، نماینده کارکنان ارکان ثالث پالایشگاه آبادان با همراهی جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با خزایی، معاون توسعه منابع انسانی وزارت نفت، دیدار و گفت‌وگو کردند.

یکی از محورهای اصلی این دیدار، اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل بود. حمیدپور با تأکید بر ناکارآمدی و نارضایتی از اصلاحات طرح طبقه‌‎بندی مشاغل صورت‌گرفته که مربوط به دولت قبل و وزارت پیشین بوده، تاکید کرد که در دولت جدید و وزارت آقای پاکنژاد، هیچ اقدام ملموس و مؤثری برای بازنگری در این طرح صورت نگرفته است. همچنین وعده‌های مطرح‌شده در سفر اردیبهشت‌ماه معاون توسعه منابع انسانی وزارت نفت به آبادان، تا امروز محقق نشده‌اند.

همچنین نارضایتی از شرایط بیمه تکمیلی درمان یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه بود. نماینده کارگران در این جلسه اشاره کرده که با وجود افزایش دو برابری حق بیمه فردی (از ۵۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان) بسیاری از تعرفه‌های درمانی از جمله خدمات دندانپزشکی و عینک طبی کاهش یافته یا بدون تغییر مانده‌اند. نماینده کارکنان در این نشست خواستار اصلاح فوری و حداقلی این تعرفه‌ها شد تا همخوانی لازم با افزایش هزینه‌ها ایجاد گردد.

گفتنی است؛ فعالان کارگری پالایشگاه آبادان، پس از این نشست با ابراز تأسف از تداوم بی‌تفاوتی و بی‌عملی مسئولان وزارت نفت در حوزه منابع انسانی، رویکردهای فعلی را ناعادلانه و نادرست توصیف کردند.

انتهای پیام/