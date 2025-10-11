توضیحات نماینده مجلس درباره کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: بر اساس بند (ت) ماده (۱۷) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، مادران شاغل که صاحب فرزند می‌شوند، از مزایای کاهش سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد. مطابق این قانون، به ازای تولد هر فرزند، یک سال از سن بازنشستگی مادر کاسته می‌شود. همچنین در صورتی که فرزند سوم یا بیشتر متولد شود، این میزان به یک سال و نیم می‌رسد.

وی ادامه داد: اجرای این قانون منوط به تحقق دو شرط اساسی است: اول، داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت (کمتر از ۲۰ سال سابقه شامل این قانون نمی‌شود) و دوم، رعایت حداقل سن برای بازنشستگی مادر به این شرح که برای فرزند اول باید حداقل سن مادر ۴۲ سال باشد؛ برای فرزند دوم باید حداقل سن مادر ۴۱ سال باشد و برای فرزند سوم به بعد نیز حداقل سن مادر باید ۴۰ سال باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بنابراین، هیچ مادری پیش از ۴۰ سالگی امکان بازنشستگی بر اساس این قانون را نخواهد داشت و لازم است علاوه بر شرط سنی، شرط سابقه خدمت نیز احراز شود.

وی توضیح داد: در جلسه نظارتی مشترک با سازمان تأمین اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و صندوق‌های بازنشستگی مربوطه، مقرر شد که کلیه دستگاه‌ها موظف به اجرای این قانون باشند و در صورت ارائه درخواست از سوی مادران شاغل واجد شرایط، فرآیند بازنشستگی آنان طبق ضوابط فوق تسهیل و اجرایی شود.

