جزئیات پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی/ قرار بود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ملک به تامین بدهیم!

حمید پورمحمدی گفت: به زودی بخشی از دیون دولت به تامین اجتماعی در قالب اوراق قرضه پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حمید پورمحمدی (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) در گفتگو با صداوسیما توضیحاتی درباره پرداخت مطالبات تامین اجتماعی  از سوی دولت ارائه کرد. 

وی  اظهار کرد:  در جلسه سران سه قوه نشستی پیرامون مطالبات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با معوقات حقوقی و درمان بازنشستگان که طبق قانون بودجه امسال بر عهده دولت (از محل دیون آن به صندوق تامین اجتماعی) بوده است، برگزار شد. در مرحله اول قرار بود در این راستا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ملک به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: دوستان ما در تامین اجتماعی تاکید داشتند که امکان نقد شوندگی ملک در شرایط فعلی میسر نیست و بهتر است بخشی از مطالبات به صورت اوراق بهادار و بخشی به صورت سهام و بخش آخر آن به صورت ملک به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. 

پورمحمدی تصریح کرد: قانون بودجه تاکید داشت که واگذاری به صورت املاک باشد و سازمان برنامه و بودجه دراین چهارچوب پیشنهادی به سران قوا داد که بخشی از املاک توسط خود سازمان برنامه و بودجه به اوراق تبدیل و به سازمان تامین اجتماعی داده شود. سازمان تامین اجتماعی نیز این اوراق را به رد دیون مراکز درمانی بخش خصوصی، وزارت بهداشت و سایر مراکز بپردازد تا بدهی‌های سازمان برای پرداخت مطالبات کادر درمان، پزشکان، پرستاران و سایر مراکز مرتبط با درمان تسویه شود.

 

