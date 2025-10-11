خبرگزاری کار ایران
اعلام حمایت تشکل‌های کارگری و بازنشستگان مازندران از وزیر کار

نماینده کارگران مازندران با اعلام حمایت تشکل‌های کارگری و بازنشستگان استان از وزیر کار گفت؛ انتظارداریم طرح استیضاح احمد میدری ملغی شود.

به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی در نشست مشترک تشکل های کارگری و بازنشستگان استان مازندران تصریح کرد: تغییرات مدیریتی دراین وزارتخانه می‌تواند آسیب های متعددی را درپی داشته باشد.

این فعال کارگری بر وحدت وهمدلی تمامی تشکل ها درشرایط حساس کنونی تاکید کرد و گفت: دولت و مجلس و تمام مسئولان امر باید به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران عمل نمایند و جامعه کارگری و بازنشستگان نیز می‌بایست مطالبات خود را فریاد بزنند.

دریابیگی با اشاره به مشکلات متعدد کارگران و بازنشستگان از جمله سختی معاش و بحث دستمزد ناکافی و هزینه‌های سنگین درمان گفت؛ مطالبه مهم کارگران و بازنشستگان، افزایش دستمزد با توجه به تورم شدید در جامعه و تامین امنیت شغلی نیروی کار است.

وی از کمبود امکانات درمانی تامین اجتماعی استان و مشکلات پیش روی کارگران و بازنشستگان سخن گفت و افزود: امروز در استان مازندران تنها ۵ بیمارستان به کارگران و بازنشستگان خدمت می کنند درحالی که درگذشته شمار آنها به ۷ عدد می رسید.

وی از تمامی تشکل ها و فعالان جامعه کارگری و بازنشستگان خواست که در بحث پیگیری مطالبات، وحدت و همبستگی داشته باشند

 

