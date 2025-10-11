معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر کار:
حل مشکل کمبود کادر درمان تامین اجتماعی در دستور کار است
معاون رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اهمیت تقویت کادر درمان بر اساس شاخصهای وزارت بهداشت تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل گرجیپور (معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت کار) در سفر به استان کرمان در نشست شورای راهبردی و هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای شاخصهای درمان در سازمان تأمین اجتماعی از اولویتهای اصلی این بخش به شمار میرود.
وی با اشاره به ضرورت باز تعریف مفهوم توانمندسازی در حوزه بهزیستی گفت: توانمندسازی باید بهگونهای باشد که افراد مهارت آموز و توانمند پس از طی مراحل آموزش افرادی که دارای ناتوانی جسمی بوده و امکان اشتغال یا فعالیت اقتصادی برای آنها فراهم نیست، باید تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار گیرند.