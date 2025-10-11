خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر کار:

حل مشکل کمبود کادر درمان تامین اجتماعی در دستور کار است

حل مشکل کمبود کادر درمان تامین اجتماعی در دستور کار است
کد خبر : 1698217
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اهمیت تقویت کادر درمان بر اساس شاخص‌های وزارت بهداشت تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل گرجی‌پور (معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت کار) در سفر به استان کرمان در نشست شورای راهبردی و هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای شاخص‌های درمان در سازمان تأمین اجتماعی از اولویت‌های اصلی این بخش به شمار می‌رود. 

وی با اشاره به ضرورت باز تعریف مفهوم توانمندسازی در حوزه بهزیستی گفت: توانمندسازی باید به‌گونه‌ای باشد که افراد مهارت آموز و توانمند پس از طی مراحل آموزش افرادی که دارای ناتوانی جسمی بوده و امکان اشتغال یا فعالیت اقتصادی برای آن‌ها فراهم نیست، باید تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار گیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ