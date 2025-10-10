تامین اجتماعی توضیح داد؛
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان از ۲۱ مهر ماه
معوقات فروردین برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول، از طریق بانکهای عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز میگردد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد:
«در جلسه اخیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت به میزان ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، در قالب ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان سهام و اموال، به تصویب سران محترم قوا رسید.
با ابلاغ این مصوبه و پس از ابلاغ اعتبار، تخصیص و انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوب و تبدیل آن به نقدینگی که مستلزم طی فرآیند چندمرحلهای است؛ پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی و بیمه تکمیلی درمان، از محل نقدینگی مذکور پرداخت خواهد شد.
همچنین پیرو اطلاعیه مورخ ۱۲ شهریور این سازمان؛ فرآیند پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول، از طریق بانکهای عامل به تدریج و مستمر از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز میگردد.
گقتنی است مرحله اول پرداختها در روز دوازدهم شهریور و برای کلیه بازنشستگان با مجموع دریافتی حقوق و مزایای تا بیست میلیون تومان و همچنین کلیه از کارافتادگان انجام شد و در مرحله دوم برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه پرداخت صورت گرفت».