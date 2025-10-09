در یک دیدار با وزیر کار مطرح شد؛
معوقات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی تا هفته آینده پرداخت میشود؟
بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به آتیه سازان حافظ در دیدار با وزیر کار پیگیری شد.
به گزارش ایلنا، کعب عمیر نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس در دیدار با وزیر کار ضمن طرح و بررسی موضوعات مختلف، به مشکلات و چالشهای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان پرداخته و خواستار تسریع در پرداخت حق بیمههای معوق به شرکت بیمهگر شد.
میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن تشکر از پیگیریهای دغدغهمند مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه سران قوا برای تأمین اعتبار ۷۰ همت جهت سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: مطالبات معوق شرکت آتیه سازان حافظ به زودی تا هفته آتی پرداخت خواهد شد.
در این نشست، حاج شبیب آل کثیر، از کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شوش نیز در خصوص ۷ ماهعدم پرداخت سرانه بیمه تکمیلی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اجرای ماده ۹۶ قانون، ماده ۵۴ و قانون الزام، مشکلات شرکت شستا، عیدی بازنشستگان، بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان شوش دانیال (ع) و نیز معوقات بازنشستگان، مواردی را مطرح کرد و خواستار رسیدگی شد.