«کریم صادق‌زاده تبریزی» دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در ارتباط با مشکلات کارگران شرکت موتوژن به خبرنگار ایلنا گفت: کارگران این شرکت با چند مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند؛ یکی از این مشکلات، عدم پرداخت مناسبات و رفاهیات مختلف در موعد زمانی معین است؛ مسئله بعدی، عدم اجرای کامل مصوبات صورت جلسه مورخ اسفند ۱۴۰۰ در ۱۴ بند از جمله لزوم تاسیس شرکت تعاونی کارکنان و کارگران شرکت موتوژن همانند شرکت پتروشیمی به منظور جذب و ساماندهی نفرات پیمانکاری است.

او سایر خواسته‌های کارگران این شرکت را «تبعیت ضریب ریالی شرکت پیمانکاری از شرکت موتوژن، پایین بودن هزینه غذا و لزوم هماهنگی مدیران میانی با شورای اسلامی کار» دانست و گفت: عقد قرارداد با پیمانکار جدید جهت جذب نفرات جدید در خطوط تولید موجب نگرانی کارگران فعلی شده است؛ آن‌ها نگرانند که انتقال به پیمانکار جدید، دردسرهایی از جمله تعدیل یا کاهش حقوق به وجود بیاورد.

صادق زاده تبریزی تاکید کرد: امیدواریم مدیریت شرکت با همکاری شورای اسلامی کار، مشکلات و معضلات شرکت را حل و فصل نمایند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در پایان با بیان این که بایستی کرامت انسانی کارگران با توجه به تورم و گرانی حفظ شود؛ گفت: برای تامین امنیت شغلی کارگران باید بساط شرکتهای پیمانکاری هرچه زودتر برچیده شود. حضور شرکت‌های پیمانکاری مساوی است با ناامنی و تهدید آینده کارگران.

گفتنی ست کارگران شرکت موتوژن تبریز، در روزهای اخیر اعتراض صنفی ترتیب داده‌اند و خواستار تحقق مطالبات قانونی خود شده اند.

انتهای پیام/