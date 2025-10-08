به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در اجتماع اعضای اتحادیه گفت: دربودجه سال جاری مصوب شده که دولت ۱۸۶هزار میلیارد تومان (۱۸۶همت) از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. ولی اکنون که در فصل سوم سال قرارداریم یک ریال آن پرداخت نشده است. سران قوا مصوب کرده‌اند که ۷۰هزارمیلیاردتومان از این بدهی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. مشروط براینکه سازمان بلافاصله این مبلغ را درحوزه درمان هزینه کند. یعنی بدهی خودش را به بیمارستانها، داروخانه‌ها و سایر مراکز درمانی طرف قرراداد و همچنین بیمه آتیه سازان حافظ و بیمه عمر ایران را تا پایان شهریور تسویه کند.

وی افزود: سران قوا این موضوع را مصوب کرده‌اند ولی این مصوبه تا تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ هنوز اجرا نشده و حدود پانزده روز است که معطل باقی مانده است. مجلس تصویب کرده، رئیس جمهور و رئیس مجلس آن را امضاء کرده ولی هنوز مشخص نیست که چرا آنرا معطل نگه داشته اند.

صادقی گفت: با این سبک و سیاق نمی‌شود کشور را اداره کرد! این روش با هیچ کدام ازسیره نبوی وائمه اطهار سازگاری ندارد، اتخاذ چنین روش و برخوردی با این حق مسلم قانونی وشرعی کارگران هیچ دلیل شرعی و قانونی ندارد. این درحالی است که مردم برای درمان خودشان سردرگریبانند. چرا با سلامت مردم بازی می‌کنیم. آقایان محترم حتما ما باید به خیابان بیاییم تا دیده شویم؟! حتما باید صدای اعتراض ما بلند شود و در شبکه‌های معاند و بیگانه نمایش داده شود تا شما باورتان شود که ما مشکل داریم. انتظار ما از ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان یک مجتهد وقاضی القضات ورئیس قوه عدلیه این است که شما باید پیشگام ودر خط مقدم وصول مطالبات این قشر مظلوم ومحروم از دولت باشید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: من پیشکسوت و نماینده این قشر محروم انتظار دارم که هر چه زودتر این مصوبه امضاء شود تا این پرداخت صورت بگیرد. با سرنوشت این جماعت نباید اینگونه رفتار کرد. این فرمایش رهبر انقلاب را یادآوری می‌کنم که «مردم ولی نعمتان شما هستند» بیاید از بالا به مردم نگاه نکنید. این شیوه نگاه با هیچ منطقی همخوانی ندارد. مجلس باید وظیفه نظارتی خودش را انجام دهد. اگر این مصوبه ایراد دارد، چرا آن را اصلاح نمی‌کنید. با صدای بلند و رسا اعلام میکنم، همه و مسئولین محترم متوجه باشند، که اگر وضع همین طور پیش برود و درب برهمین پاشنه بچرخد، ما هم قادر به کنترل و جمع کردن اوضاع نخواهیم بود. این بیگانگان هستند که منتظرند ما به کف خیابان بیاییم.

صادقی گفت: این جماعت مظلوم و بی‌صدا همگی انقلابی هستند؛ شما بازنشسته‌ای را پیدا نمی‌کنید که یا جبهه نرفته باشد یا سابقه جانبازی نداشته باشد یا مجروح جنگی نباشد یا معلول و ایثارگر نباشد. برای چه چنین نگاه زشت وضد شرعی وضد قانونی وضد اخلاقی وغیر عقلایی به این بندگان مخلص خدا دارید؟ اینها همه درد دین دارند ودل در گروه انقلاب اسلامی و ایران دارند و فرزند این مرز و بوم هستند و به عشق اسلام واین مملکت خیلی چیزها را تحمل کرده اند. اما متأسفانه که این کاسه صبر در حال لب ریز شدن است. چرا نمی‌بینید که واقعا کارد به استخوان رسیده است. تا دیر نشده کار مصوبه را تمام کنید و گامی در جهت از بین بردن آلام این مردم دردمند بردارید. چرا تحقق مطالبات سازمان به درازا کشیده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: موضوع معوقات فروردین ماه سازمان به بازنشستگان را نمی‌بینید؟ صدای اعتراض بازنشستگان را نمی‌شنوید؟ که دست روی دست گذاشته‌اید و امضای خودتان را بی‌بدیل کرده‌اید. شما را بخدا بس کنید و اقدام کنید، قبل از آنکه دیر شود.

