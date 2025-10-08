به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه شورای معاونین تأمین اجتماعی که با حضور معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد، با تشریح عملکرد منابع و مصارف سازمان در 6 ماهه اول سال و تبیین برآوردهای مالی نیمه دوم سال، گفت: طرح‌ها و اقداماتی برای عبور از ناترازی و پایداری و توازن منابع مالی سازمان در حال پیگیری و اجرا است که بعضاً با مصوبات یا سایر اقدامات موردنیاز، محقق و اجرایی خواهد شد.

او بیان کرد: در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ساماندهی بیمه هنرمندان، ورزشکاران و برخی اقشار است؛ در این ارتباط، اقدامات تعاملی لازم و انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مربوطه انجام شده تا ضمن توسعه پوشش بیمه‌ای، منابع پایدار مالی بدون ایجاد بار مالی برای سازمان و از محل منابع حق‌بیمه سایر گروه‌ها، اقدام شود و پیگیری جدی این تفاهم‌نامه‌ها مورد انتظار است.

سالاری در ادامه نیز بر پیگیری‌های حوزه هم‌اندیشی با شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در راستای تصمیم‌سازی‌های مشترک تأکید کرد و گفت: مواردی که در جلسات هم‌اندیشی برای تحول‌آفرینی، شناسایی و مستندسازی می‌شود، باید توسط واحدهای متولی تا حصول نتیجه، پیگیری و اقدامات صورت گرفته منعکس شود.

ضرورت توجه و تعامل بیشتر با منابع انسانی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط حوزه منابع انسانی با کارکنان سازمان، خواستار توجه ویژه و افزایش تعامل دو طرفه با کارکنان شد و خاطرنشان کرد: باید مسائل و مطالبات کارکنان شنیده شود و در عین حال شرایط عمومی سازمان و اقداماتی که در راستای حل مسائل کارکنان صورت می‌گیرد به آنان منتقل شود تا در جریان امور قرار داشته باشند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین بررسی بهبود وضعیت و حقوق کارکنان شرکتی و ساماندهی نیروی انسانی سازمان تأمین اجتماعی با توجه به تحولات در حوزه‌های خدمت‌رسانی و طرح‌های در دست اقدام سازمان را مورد تأکید قرار داد.

وی افزود: وضعیت و شرایط خاص سازمان و نقش تک تک همکاران در عبور از این مقطع باید برای کارکنان تشریح و تبیین شود و همراهی و همدلی آنان در این مسیر جلب شود.

سالاری گفت: انتصابات مدیران کارآمد و تقویت ساختار حوزه‌های مختلف ستادی و استانی سازمان تأمین‌اجتماعی باید در اولویت باشد.

او در ادامه جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی به ضرورت اجرای درست و دقیق مناسبات طرح استعدادیابی و انتصابات سازمانی تأکید کرد و افزود: نظارت و پیگیری بیشتر بر اجرای مراحل این طرح در کانون‌ها و مرکز شایسته‌گزینی صورت گیرد تا نتایج نهایی طرح در سازمان مشاهده شود.

اجازه ایجاد اختلال در اجرای وظایف سازمان را نمی‌دهیم

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حمایت از مدیران و همکاران استانی در مواجهه با برخوردهای غیرقانونی و سلیقه‌ای برخی افراد و دستگاه‌ها در شرایطی که کارکنان به وظایف قانونی‌ در حوزه‌هایی نظیر وصول حق‌بیمه یا مطالبات عمل کرده‌اند، باید در اولویت باشد. در این ارتباط متأسفانه در یکی از شهرستان‌ها به دلیل اقدام اجرایی کاملاً قانونی تأمین اجتماعی، اقداماتی خارج از چارچوب قانون و حتی مناسبات اداری صورت گرفته است.

سالاری افزود: در این مورد، ضمن اینکه بلافاصله همکاران سازمان وارد عمل شدند و با همکاری نهادها و دستگاه‌های متولی در استان، اقدامات جبرانی صورت گرفت اما پیگیری در این زمینه از حوزه‌های حقوقی، بیمه‌ای و ... تا حصول نتیجه نهایی، اجرای کامل قانون و جبران خسارت و اقدامات کیفری از جانب ستاد سازمان دنبال می‌شود؛ زیرا نباید کوچکترین آسیبی به سازمان و همکاران ما برای اجرای وظایف قانونی‌شان صورت گیرد.

