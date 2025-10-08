آغاز پرداخت بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران با پیگیری دیوان محاسبات
تسویه بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران موضوع قانون رفع موانع تولید سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شروع شد.
به گزارش ایلنا؛ پرداخت بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران مربوط به سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مبلغ ۵ هزار و ۵۸۳ میلیاردتومان با پیگیری حسابرسان این نهاد نظارتی آغاز شد.
تاکنون نیمی از این بدهی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شده و مابقی نیز طبق توافق میان دو طرف پرداخت خواهدشد.
پیگیری دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای نقش نظارتی و برای اجرای احکام قانونی، ارتقای شفافیت و بهبود انضباط مالی در تعامل میان شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی بوده است.