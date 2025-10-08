خبرگزاری کار ایران
English العربیه
آغاز پرداخت بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران با پیگیری دیوان محاسبات

آغاز پرداخت بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران با پیگیری دیوان محاسبات
تسویه بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران موضوع قانون رفع موانع تولید سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شروع شد.

به گزارش ایلنا؛  پرداخت بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران مربوط به سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مبلغ ۵ هزار و ۵۸۳ میلیاردتومان با پیگیری حسابرسان این نهاد نظارتی آغاز شد.

تاکنون نیمی از این بدهی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شده و مابقی نیز طبق توافق میان دو طرف پرداخت خواهدشد.

پیگیری دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای نقش نظارتی و برای اجرای احکام قانونی، ارتقای شفافیت و بهبود انضباط مالی در تعامل میان شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی بوده است.

 

