تجمع کارگران فولاد سیادن ابهر در اعتراض به معوقات مزدی

شماری از کارگران کارخانه «فولاد سیادن ابهر» در اعتراض به وضعیت مطالبات خود، دست به اعتراض صنفی زدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۱۶ مهر ماه) شماری از کارگران کارخانه «فولاد سیادن»، در اعتراض  به وضعیت مطالبات معوقه خود، ابتدا مقابل درب کارخانه و بعد  مقابل ساختمان فرمانداری ابهر تجمع کردند. 

این کارگران عنوان کردند: به دنبال اعتراض امروز، نشستی با حضور اعضای شورای تامین و نمایندگان کارگری در محل فرمانداری برگزار شد.  در این نشست در نهایت مقرر شد کارفرما حداکثر تا روز شنبه هفته آینده با تامین منابع مالی، بخشی از معوقات مزدی دو ماهه کارگران را بپردازد. 

به گفته کارگران؛ در جریان قطعی برق و گاز کارخانه حدودا دو هفته فعالیت تولیدی کارخانه متوقف شده که در نهایت هفته گذشته با مساعدت مسئولان، هم برق وهم گاز کارخانه وصل شده و فعالیت تولیدی کارخانه از سر گرفته شده است.

این کارگران می‌گویند: انتظار داریم حقوق مرداد و شهریوربه زودی به حسابمان واریز شود. در شرایط فعلی هزینه‌های زندگی بالاست و ما  انتظار داریم کارفرما با پایبندی به تعهدات خود، هرچه زودتر نسبت به پرداخت معوقات مزدی کارگران اقدام کند.

به گفته کارگران، ندادن به موقع لباس کار، نداشتن فیش حقوقی و عدم رعایت بهداشت کار به میزان کافی، بخش دیگری از مشکلات کارگران فولاد سیادن است.

 

