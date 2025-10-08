مرکز آمار: نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان امسال کاهش یافت

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ به ۷.۴ درصد رسیده که کاهش ۰.۱ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۸ درصد ثبت شده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته است.

تحولات جمعیت شاغل و غیرفعال

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان امسال ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۱۷۱ هزار نفر کاهش داشته است. در مقابل، جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی با افزایش ۱ میلیون و ۴۲ هزار نفری به ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر رسیده است.

توزیع اشتغال در بخش‌های اقتصادی

· بخش خدمات: ۵۳.۱ درصد (بیشترین سهم)

· بخش صنعت: ۳۲.۶ درصد

· بخش کشاورزی: ۱۴.۲ درصد

وضعیت بیکاری در گروه‌های سنی مختلف

جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال:

· نرخ بیکاری: ۱۹.۰ درصد

· کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به تابستان ۱۴۰۳

گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال:

· نرخ بیکاری: ۱۴.۴ درصد

· کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به سال گذشته

کیفیت اشتغال و ساعات کاری

· ۷.۶ درصد از شاغلین کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند

· ۳۸.۵ درصد از شاغلین بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند

· جمعیت دارای اشتغال ناقص عمدتاً به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری و فصل غیرکاری با کم‌کاری مواجه بوده‌اند

این گزارش حاکی از بهبود نسبی در نرخ بیکاری علی‌رغم کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش تعداد شاغلین نسبت به سال گذشته است.

