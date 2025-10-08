خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرکز آمار: نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان امسال کاهش یافت

مرکز آمار: نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان امسال کاهش یافت
کد خبر : 1697403
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان امسال را ۷.۴ درصد اعلام کرد. این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد رسیده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۴ به ۷.۴ درصد رسیده که کاهش ۰.۱ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۸ درصد ثبت شده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته است.

تحولات جمعیت شاغل و غیرفعال

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان امسال ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۱۷۱ هزار نفر کاهش داشته است. در مقابل، جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی با افزایش ۱ میلیون و ۴۲ هزار نفری به ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر رسیده است.

توزیع اشتغال در بخش‌های اقتصادی

· بخش خدمات: ۵۳.۱ درصد (بیشترین سهم)

· بخش صنعت: ۳۲.۶ درصد

· بخش کشاورزی: ۱۴.۲ درصد

وضعیت بیکاری در گروه‌های سنی مختلف

جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال:

· نرخ بیکاری: ۱۹.۰ درصد

· کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به تابستان ۱۴۰۳

گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال:

· نرخ بیکاری: ۱۴.۴ درصد

· کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به سال گذشته

کیفیت اشتغال و ساعات کاری

· ۷.۶ درصد از شاغلین کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند

· ۳۸.۵ درصد از شاغلین بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند

· جمعیت دارای اشتغال ناقص عمدتاً به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری و فصل غیرکاری با کم‌کاری مواجه بوده‌اند

این گزارش حاکی از بهبود نسبی در نرخ بیکاری علی‌رغم کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش تعداد شاغلین نسبت به سال گذشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ