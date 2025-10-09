فعلا فقط وعده؛ پاسخ مسئولان به اعتراض کارگران آلومنیومسازی اراک
کارگران آلومنیوم سازی اراک میگویند: تاکنون فقط وعده شنیدهایم و هنوز هیچ کدام از مطالبات ما محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماه گذشته کارگران آلومنیومسازی اراک به مدت حدود یک ماه در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات خود اعتصاب غذا کردند.
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، پرداخت به موقع حقوق، عدم بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده تولید برای جلوگیری از تعطیلی شرکت و رعایت استانداردهای ایمنی کار از جمله مهمترین مطالبات این کارگران است.
در واکنش به این اعتراضات، از سوی اداره کار و فرمانداری اراک وعدههایی به این کارگران داده شد. اما بعد از گذشت حدود یک ماه آیا این وعدهها محقق شده است؟ پاسخ کارگران به این سوال منفی است. آنها میگویند تاکنون فقط وعده شنیدهایم و هنوز هیچ کدام از مطالبات ما محقق نشده است.
کارگران میگویند: در انتظار هستیم به زودی به وعدهها عمل کنند.